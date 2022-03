Ruag International verkauft Munitionsfabrik an Beretta

Nun ist der venezianische Produzent von leichten Feuerwaffen für Jagd, Sport und Verteidigung sowie Ferngläsern und Modeartikeln endgültig zum Handkuss gekommen. «Die Beretta Holding übernimmt alle 2700 Mitarbeitenden an sämtlichen Produktions- und Vertriebsstandorten. Die Beretta Holding hat sich verpflichtet, den Standort Thun mit rund 400 Arbeitsplätzen für mindestens fünf Jahre zu erhalten», teilte die Ruag am Mittwoch in einem Communiqué mit.

Ruag International hat einen Käufer für seine Munitionsfabrik in Thun gefunden. Die Sparte Ammotec wird an den italienischen Waffen- und Ferngläserhersteller Beretta veräussert.

