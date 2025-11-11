freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

SBB-Vergabe an Siemens entfacht politische Debatte

Doppelstockzug von Siemens Mobility
Der Milliardenauftrag der SBB an Siemens sorgt für Kritik.Bild: SBB

SBB-Vergabe an Siemens entfacht politische Debatte – doch Rechtsexperten halten dagegen

Politiker quer durch alle Lager kritisieren den Milliarden-Zuschlag der SBB für Siemens scharf. Doch Experten warnen vor einem Rechtsbruch.
11.11.2025, 09:4911.11.2025, 10:03

Laut einem Bericht des «Tages-Anzeigers» hat die Vergabe eines Milliardenauftrags für 116 S-Bahn-Doppelstockzüge an den deutschen Konzern Siemens statt an den Schweizer Hersteller Stadler Rail eine grundsätzliche politische Debatte über die Vergabepraxis bei öffentlichen Aufträgen ausgelöst.

Politiker aus allen Lagern kritisierten den Entscheid scharf, so die Zeitung, und forderten eine Bevorzugung einheimischer Firmen.

Auch der «Blick» berichtet über die Kritik. Die Zeitung zitiert mehrere verärgerte Politiker verschiedener Parteien und eine Management-Beraterin. «Die Schweiz weigert sich weiterhin, ihren rechtlichen Spielraum auszunützen», sagte die Direktorin von Fair Play Public, Pia Stebler, demnach.

Mitte-Nationalrat Gerhard Pfister liess seinem Unmut bereits am Sonntag in den Sozialen Medien freien Lauf, auf «X», schrieb er:

Warnung vor Rechtsbruch

Doch Rechtsexperten warnen im «Blick» vor einem Rechtsbruch: Ein «Inländer-Bonus» verstosse gegen internationale Handelsabkommen. Wenn die Schweiz nach Vorbild von Donald Trumps Politik Aufträge vergeben wolle, dann müsse sie konsequenterweise aus der Welthandelsorganisation (WTO) aussteigen.

Das sieht auch die Bahngewerkschaft SEV so, entscheidend sei, dass das Verfahren (der Vergabe) korrekt ablaufe und die gesetzlichen Vorgaben konsequent eingehalten werden: «Die geäusserte Kritik an der Vergabe teilen wir nicht», sagt deshalb Vizepräsident Patrick Kummer.

Und eine generelle Bevorzugung von Schweizer Anbietern sei im geltenden Beschaffungsrecht aufgrund internationaler Verpflichtungen nicht vorgesehen, teilte das Departement von SVP-Verkehrsminister Albert Rösti dem «Blick» mit.

(ome mit Material der sda)

Alles zur SBB-Vergabe an Siemens:

Wegen SBB-Entscheid gegen Stadler: Spuhler prüft rechtliche Schritte
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
SBB-Nachtzug nach Skandinavien
1 / 5
SBB-Nachtzug nach Skandinavien

Ab Mitte 2026 fahren Nachtzüge von Basel nach Malmö.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
SBB und Mobility kooperieren bei E-Autos
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
18 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Persilschein
11.11.2025 09:57registriert Februar 2014
Vermutlich ist Herr Spuhler auch froh wenn er in anderen Ländern verkaufen kann.
310
Melden
Zum Kommentar
avatar
Gauss
11.11.2025 10:02registriert Dezember 2020
Stadler Rail, ein Schweizer Hersteller mit Produktion in Weissrussland und einem Chef der Händchen schüttelt mit Lukaschenko.
293
Melden
Zum Kommentar
avatar
Tokyo
11.11.2025 10:05registriert Juni 2021
mich widert diese Jammerei nur noch an!

Die Verfechter der freien Marktwirtschaft und des freien Wettbewerbs heulen rum, wenn ein Angebot an die Konkurrenz geht
Als Spuhler 2022 die SBB Ausschreibung gewonnen hat und 286 Züge liefern durfte; als Spuhler in den letzten 25 JAhren 72% der SBB-Rollmaterial im Wert von 14 Milliarden gewonnen hat, war alles ok!

Dass Spuhler in Deutschland Hunderte Züge liefern darf scheint auch kein Problem zu sein.

Gibt es eigentlich in den Schweizer Medien irgendwann einen Artikel über Siemens Mobility und dessen CEO?
233
Melden
Zum Kommentar
18
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
Shutdown vor Ende: US-Senat beschliesst Haushalt definitiv
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
5
Der Bund setzt trotz Bedenken auf Microsoft 365 – und sticht in ein Wespennest
Meistkommentiert
1
«Ich habe nie gelernt, aktiv Hilfe zu holen, ist das ein Männer-Ding?»
2
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
3
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
4
Nach diesem Psychotest weisst du, wo du dieses Jahr Silvester verbringst
5
Schweizer Unternehmer bei Trump: Ein möglicher «Deal» sorgt für Wirbel
Meistgeteilt
1
Liverpool rutscht tiefer in die Krise – die Luft für Wirtz und Slot wird dünner
2
Russland blockiert SIM-Karten zum Schutz vor Drohnen +++ Kiew: Lieferprobleme in Pokrowsk
3
Syriens Präsident al-Scharaa schliesst Annäherung an Israel vorerst aus
4
SP holt die Mehrheit im jurassischen Regierungsrat
5
Trump verspricht allen US-Bürgern 2000 Dollar – einen konkreten Plan gibt es aber nicht
Asbest-Kontrolle: SBB müssen 400 Züge überprüfen – das kostet Millionen
Die Bahn nennt erstmals Zahlen zu den betroffenen Fahrzeugen und zu den Kosten.
Die SBB müssen über 400 Züge im Personenverkehr auf Asbest und andere Belastungen untersuchen. «Im Zeitraum zwischen 2026 und 2030 werden voraussichtlich mehrere tausend Proben entnommen», sagt Sprecher Moritz Weisskopf auf Anfrage von CH Media.
Zur Story