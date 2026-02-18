In zwei Proben wurden Spuren des Gifts Cereulid nachgewiesen. Bild: imago images

Bei Tests in zwei Babymilch-Proben den Giftstoff nachgewiesen

Bei Labortests in der Schweiz sind bei zwei von 33 untersuchten Proben von Babymilch Spuren des Gifts Cereulid nachgewiesen worden. Der Bund verlangt von den betroffenen Unternehmen eine kritische Aufarbeitung, wie das zuständige Bundesamt am Mittwoch mitteilte.

Die beiden kontaminierten Proben stammten aus Beständen, die bei Familien abgeholt wurden, teilte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) mit. Es habe sich um Babynahrung der Marke Aptamil Pronatura 1 und Aptamil Pronatura Junior 12+ gehandelt.

Gleichzeitig hätten kantonale Vollzugsbehörden im Rahmen eines Monitorings Proben verschiedener nicht zurückgerufener Babynahrungs-Produkte auf das Toxin Cereulid analysiert, heisst es weiter. Alle diese 30 Proben seien negativ getestet worden.

Im Frühling ist gemäss Communiqué eine weitere Testkampagne der kantonalen Vollzugsorgane geplant. Von den Lebensmittelunternehmen Danone, Nestlé und Hochdorf Swiss Nutition verlangt der Bund eine genaue Abklärung der Ursachen Verbesserungen bei der Qualitätskontrolle. (sda)