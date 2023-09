Johannes Läderach ist CEO von Läderach Chocolatier Suisse – und Sohn von Jürg Läderach, der in einer SRF-Doku beschuldigt wird, Kinder geschlagen zu haben. Bild: KEYSTONE

ESAF bleibt Läderach treu: «Nicht für die Verfehlungen der Eltern verantwortlich»

Mehr «Schweiz»

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2025 Glarnerland (ESAF) wird die Zusammenarbeit mit Läderach Chocolatier fortsetzen. Nach der Dok-Sendung von SRF «Die evangelikale Welt der Läderachs» habe es zahlreiche Gespräche gegeben, teilten die Organisatoren mit.

Johannes Läderach, seit 2018 Unternehmensleiter der dritten Generation, habe sich öffentlich in aller Form von den in der Dokumentation aufgezeigten Inhalten distanziert, heisst es in der Mitteilung des EASF vom Dienstag.

«In Kenntnisnahme und Würdigung dieser Bestrebungen» seien die Organisatoren des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests der Überzeugung, dass nicht die aktive Generation für die Verfehlungen der Elterngeneration verantwortlich gemacht werden dürfe.

(yam/sda)