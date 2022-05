Bundesrat ernennt Martin Schlegel zum neuen SNB-Vizepräsident

Martin Schlegel wird neuer Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Der Bundesrat ernannte ihn am Mittwoch auf Antrag des Bankrats der SNB zum Mitglied und Vizepräsidenten des Direktoriums der Notenbank.

Martin Schlegel 2019 in Bern. Bild: KEYSTONE

Schlegel wird am 1. August die Leitung des II. Departements der Nationalbank übernehmen, wie es in der Mitteilung des Bundesrates hiess. Er ist seit 1. September 2018 stellvertretendes Mitglied des Direktoriums im I. Departement der SNB und seit knapp zwanzig Jahren in verschiedenen leitenden Positionen für die Nationalbank tätig.

Heutiger Vizepräsident der Nationalbank ist der 1960 geborene Fritz Zurbrügg. Er wird Ende Juli in den Ruhestand treten. Schlegel habe mit seiner hohen Fachkompetenz und seiner breiten, langjährigen Erfahrung in notenbankpolitischen Belangen das ideale Profil für das Amt im Direktorium der SNB, schrieb das Finanzdepartement (EFD) in seiner Mitteilung zur Ernennung. (sda)