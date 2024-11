Peter Spuhler betreibt Pierin Vincenz

Nadja Ceregato, Miteigentümerin und Ex-Partnerin von Vincenz, ist einem schnellen Verkauf der Liegenschaft nicht abgeneigt, da die Erhaltung des Anwesens mit hohen Kosten verbunden ist. In einem Interview beklagte sie sich: «Ich möchte mich von allem entlasten und ein neues Kapitel in meinem Leben aufschlagen.» (kek)

Spuhler hatte Vincenz das Millionendarlehen 2019 gegeben, weil dieser seine Raiffeisen-Hypothek ablösen musste. Weil die Zürcher Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen Pierin Vincenz eröffnete und Vincenz einige Zeit in Untersuchungshaft musste, stand dieser unter Druck. Spuhler muss seitdem um seine Millionen fürchten, denn die Justiz fror Vincenz Vermögenswerte in zweistelliger Millionenhöhe ein.

Auto rast in Menschenmenge in Südchina – 35 Tote

«Der grosse Plan der Rechten» – Badran befürchtet bei Mietrechtsvorlagen das Schlimmste



SP-Nationalrätin und Mieterverband-Vorstandsmitglied Jacqueline Badran betrachtet die Mietrechtsvorlagen vom 24. November als Grossangriff der Immobilienlobby. Im Interview erklärt sie, warum.



Frau Badran, seit Jahren hört man von einer sich zuspitzenden Wohnungsnot und steigenden Mietpreisen. Am 24. November stimmen wir ...

Jacqueline Badran: … wissen Sie, die Mieten sind explodiert, weil unser Gesetz nicht eingehalten wird. Die Mietpreise sind per Verfassung, Gesetz und Bundesgericht an die effektiven Kosten gebunden, plus einer beschränkten Rendite. Aber heute werden bei jedem Mieterwechsel die Preise erhöht, was mit einer hohen Nachfrage begründet wird. Das ist illegal, weil das Gesetz explizit eine Marktmiete verbietet.