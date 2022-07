AKW Beznau 1 darf den Betrieb wieder aufnehmen

Während der Revisionsarbeiten wurden die über 400 Mitarbeitenden des AKW Beznau von mehreren Hundert externen Fachkräften aus der Region, sowie dem In- und Ausland unterstützt, wie die Betreiberin Axpo zum Start der Revision Ende April mitgeteilt hatte.

Bei keiner Messung seien bewertungspflichtige Auffälligkeiten festgestellt worden, hiess es in der Mitteilung weiter. Es hätten sich auch keine Hinweise ergeben, die einen sicheren Leistungsbetrieb infrage stellten.

Neben dem Brennelementwechsel habe der Betreiber Komponenten- und Systemprüfungen sowie Instandhaltungsarbeiten an Anlagenkomponenten durchgeführt, teilte das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) am Samstag mit.

Das Atomkraftwerk Beznau 1 geht wieder in Betrieb.

Das Atomkraftwerk Beznau 1 geht wieder in Betrieb.

