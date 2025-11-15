freundlich11°
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Parmelin reagierte auf «Truth-Social»-Nachricht von Trump

Swiss Federal Councillor Guy Parmelin speaks during a press conference on the new import tariffs into the US, Friday, November 14th, 2025, in Berne, Switzerland. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Bild: keystone

Parmelin reagierte auf «Truth-Social»-Nachricht von Trump

15.11.2025, 22:0115.11.2025, 22:01

Bundesrat Guy Parmelin hat in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen ausgeführt, wie es der Schweiz gelang, den Handelsstreit mit den USA zu deblockieren. Ausgangspunkt war laut Parmelin die Aussage von US-Präsident Donald Trump auf Social Media, dass US-Handelsvertreter Jamieson Greer mit der Schweiz weiterverhandeln werde.

Sofort nach Erscheinen dieser Nachricht auf Trumps «Truth Social»-Plattform habe er Greer angerufen, sagt Parmelin in dem am Samstagabend veröffentlichten Interview. Er habe Greer gefragt, ob es zu einem Deal kommen könne. Greer habe Ja gesagt. Und so sei es in der vergangenen Woche zu einem Videoanruf gekommen.

«Da haben wir noch einige heikle Punkte besprochen.» Am Schluss hätten beide Seiten gesagt: «Es ist okay. Und Greer sagte uns: Ich werde das im Oval Office vorbringen.» Nun sei er «zufrieden. Stolz wäre ich, wenn wir wieder bei Zöllen von null Prozent wären», so Parmelin. Aber die Absichtserklärung zu den Zöllen stelle einen Ausgangspunkt für die nächsten Verhandlungen dar.

Parmelin bestätigt im Gespräch die Bedeutung des Treffens Schweizer Wirtschaftsführer in Washington bei Donald Trump von Anfang Monat. Nach diesem Treffen habe sich alles beschleunigt.

«Unser Problem war: Wann und wie bringen wir unser Dossier beim Präsidenten wieder ganz oben auf den Stapel? Als wir von den Wirtschaftsvertretern hörten, dass einige von ihnen direkten Zugang zum Oval Office haben könnten, sahen wir eine Gelegenheit, das Thema ganz oben zu platzieren», so der Schweizer Wirtschaftsminister.

Die Unternehmer hätten dabei stets gewusst, dass sie nicht mit der Regierung verhandelten, so Parmelin.

Etikette für Chlorpoulets?

Der Schweizer Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister äusserte sich auch zu mit Chlor behandelte Poulets, welche die USA in die Schweiz importieren wollen. Parmelin sagt dazu: «Wir sind bereit, diese Diskussion zu führen.» Es gehe um ein kleines Kontingent, konkret um 1500 Tonnen Pouletfleisch.

«Vielleicht kommen wir am Ende zu einer ähnlichen Lösung wie beim hormonbehandelten Rindfleisch, das mit einem Etikett gekennzeichnet sein muss», sagt Parmelin. «So kann der Verbraucher selbst entscheiden, was er kaufen will. Seit wir die Etiketten eingeführt haben, sind die Importe von 800 Tonnen auf 250 Tonnen zurückgegangen.» (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
3
Die Schweiz dominiert an der Heim-Käse-WM – dieser hat gewonnen
4
DNA-Analyse weist Kallmann-Syndrom bei Adolf Hitler nach
5
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
Meistkommentiert
1
Italiens Europameister-Coach unterschreibt in Katar +++ GC verstärkt Abwehr
2
15 statt 39 Prozent: Das Wichtigste zum neuen Zoll-Deal mit den USA in 7 Punkten
3
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
4
Kein Aufschwung in Sicht: Deutschland bleibt der kranke Mann Europas
5
Die Schweizer lieben das Fliegen – jetzt soll es teurer werden
Meistgeteilt
1
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
2
US-Aussenminister Marco Rubio fordert Waffenruhe im Sudan +++ Shutdown in den USA beendet
3
Hamas übergibt tote Geisel, Israel im Gegenzug 15 Leichen von Palästinensern
4
Hediger bleibt bis Ende Jahr FCZ-Trainer +++ Hirscher will im Januar wieder antreten
5
So sieht der Sauber in Zukunft aus: Audi gibt Vorgeschmack auf neues Formel-1-Auto
Laufschuhhersteller On im dritten Quartal weiter stark gewachsen
Der Laufschuhhersteller On hat im dritten Quartal 2025 Umsatz und Betriebsgewinn deutlich gesteigert. Der Ausblick auf das Gesamtjahr wurde vor diese Hintergrund erneut erhöht.
Zur Story