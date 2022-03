Swiss schreibt 2021 erneut hohen Verlust

Von den staatlich garantierten Unterstützungskrediten über 1,5 Milliarden Franken habe man dank eines strikten Kosten- und Cash-Managements nicht mehr als die Hälfte in Anspruch genommen und bis Ende Jahr immer mehr zurückgezahlt. (awp/sda)

Im Rahmen eines 2021 eingeführten Transformationsprogramms will die Swiss den «aus der Corona-Pandemie resultierenden strukturellen Veränderungen im Markt» begegnen. Im Zuge dessen reduzierte sie die Flotte um 15 Prozent und baute bis Ende des letzten Jahres 1700 Vollzeitstellen ab. Man sei mit dem Programm auf Kurs, heisst es. Dadurch könne man langfristig 500 Millionen Franken an Kosten einsparen, wird Finanzchef Markus Binkert zitiert.

In diesem Jahr lägen nun die Schwerpunkte darauf, die Kapazitäten im Vergleich zu 2019 auf bis zu 80 Prozent zu steigern und die Stabilität des Flugplans zu erhöhen, wird Swiss-Chef Dieter Vranckx in der Mitteilung zitiert.

Im vergangenen Jahr schrieb die Swiss einen Umsatz von 2,1 Milliarden Franken. Das entspricht gegenüber dem ersten Coronajahr 2020 einer Steigerung um knapp 14 Prozent, wie die Fluggesellschaft am Donnerstag mitteilte. Die Swiss habe von einer Erhöhung des Angebots, vor allem in den Sommermonaten, und der weiterhin starken Frachtnachfrage profitiert, heisst es.

