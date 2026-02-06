wechselnd bewölkt
Arbeitsmarkt: Schweizer arbeiten immer mehr Teilzeit

Schweizer arbeiten immer mehr Teilzeit – vor allem Männer

06.02.2026, 13:1206.02.2026, 13:12

Während bei den Vollzeitstellen in der Schweiz ein Rückgang zu verzeichnen ist, hat sich bei den Teilzeitstellen der Wachstumstrend im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr fortgesetzt. Das Wachstum an Teilzeitstellen fiel bei den Männern höher aus als bei den Frauen.

Im dritten Quartal wurde unter dem Strich ein Wachstum von rund 2800 Stellen registriert, wie der Verein Pro Teilzeit am Freitag mitteilte. Während es bei den Vollzeitstellen zu einer Abnahme um rund 22'300 Stellen kam, gab es bei den Teilzeitstellen gemäss Communiqué ein Wachstum von knapp 25'200 Stellen.

Bei den Männern habe die Anzahl an Teilzeitstellen mit einem Plus von 1,9 Prozent stärker zugenommen als bei den Frauen mit einem Plus von 0,7 Prozent. Dennoch würden nach wie vor deutlich mehr Frauen, nämlich sechs von zehn, Teilzeit arbeiten als Männer, bei denen der Teilzeit-Anteil bei zwei von zehn Arbeitsstellen liegt.

Auch bei den Branchen seien grosse Unterschiede auszumachen. Im Dienstleistungssektor sei sei beinahe jede zweite Stelle eine Teilzeitstelle, während im Sektor Bau und Industrie nur bei jeder sechsten Stelle Teilzeit gearbeitet werde.

Langfristiger Wachstumstrend

Das Wachstum an Teilzeitstellen entspricht laut Pro Teilzeit einem langjährigen Trend. Seit 1991 habe sich die Anzahl an Teilzeitstellen fast verdoppelt (Plus 89 Prozent bei den Frauen und Plus 97 Prozent bei den Männern). Der Zuwachs an Vollzeitstellen sei im selben Zeitraum mit einem Plus von 14,4 Prozent bei den Frauen und 5,9 Prozent bei den Männern deutlich weniger stark ausgefallen. (sda)

