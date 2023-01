UBS schätzt Jahresverlust der SNB auf rund 137 Milliarden Franken

Entsprechend müssten Bund und Kantone in diesem Jahr auf eine Ausschüttung verzichten. Und für eine Auszahlung im kommenden Jahr wäre eine starke Verbesserung der Finanzmärkte im laufenden Jahr 2023 notwendig, so die UBS.

Der Verlust wäre noch höher, hätte nicht im vierten Quartal ein kleiner Gewinn herausgeschaut. Im Schlussquartal habe sich das Umfeld für Finanzanlagen leicht verbessert, so die UBS. Das Finanzergebnis der SNB sei in der Folge von den steigenden Aktienkursen gestützt worden. Höhere Zinsen und ein stärkerer Franken hätten indes ein noch besseres Ergebnis verhindert. Die Bank schätzt den Gewinn der SNB im vierten Quartal auf rund 5 Milliarden Franken.

USA wollen «Bradley»- Schützenpanzer an Ukraine liefern + Russen in Saporischschja getötet

Schweiz nimmt Arbeit im Uno-Sicherheitsrat auf

Die Schweiz hat am Dienstag ihre zweijährige Arbeit im Uno-Sicherheitsrat aufgenommen. Am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York wurden am Mittag (Ortszeit) die Flaggen der Schweiz und der anderen neuen nichtständigen Mitglieder des höchsten Uno-Gremiums gesetzt.