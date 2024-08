Bild: Shutterstock

MoneyTalks

Gold als sichere Anlage? Was du jetzt wissen musst

Der Goldpreis boomt. Vielleicht bist du schon dabei oder fragst dich, ob du jetzt einsteigen solltest? Ein Blick auf die Preistreiber, Chancen und Risiken.

Olga Miler Folge mir

Mehr «Wirtschaft»

Der Goldpreis boomt. Innerhalb eines Jahres hat Gold um +25,8 % zugelegt (gemessen in CHF) und kürzlich, meist getrieben durch die Entwicklungen auf den globalen Finanzmärkten, die Marke von 2.500 USD für eine Feinunze Gold (ca. 31,10 Gramm) überschritten. Mit den aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten und geopolitischen Spannungen suchen viele Schutz in Gold als sicherem Hafen. Doch wie sieht die Zukunft des Goldpreises aus, und was solltest du beim Anlegen beachten? Hier einige Gedanken und Tipps dazu.

Was beeinflusst den Goldpreis?

Seit Jahrtausenden hat Gold seinen Wert bewahrt und gilt als sicherer Hafen, vor allem in Zeiten steigender Unsicherheit. Schätzungen zufolge gibt es gegenwärtig etwa 212.582 Tonnen Gold auf der Welt (World Gold Council), wovon etwa 45 % auf die Schmuckindustrie entfallen und 17 % auf die Goldreserven der Zentralbanken. Würde man alles existierende Gold in einen Würfel packen, hätte dieser eine Kantenlänge von gerade mal 22 Metern.

Der Goldpreis selbst ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels von Angebot, Nachfrage, wirtschaftlichen Indikatoren, geopolitischen Ereignissen und Währungsbewegungen.

Zinssenkungen könnten den Goldpreis weiter befeuern

Die erwarteten Zinssenkungen, vor allem in den USA in diesem Jahr, könnten dem Goldmarkt weiteren Auftrieb verschaffen. Zinssenkungen machen das Halten von Gold attraktiver, da die Opportunitätskosten sinken. Wenn die Zinsen niedrig sind, fällt der Anreiz, in zinstragende Anlagen wie Anleihen zu investieren, geringer aus, was Gold als zinslose Anlage attraktiver macht. Historisch gesehen führte dies oft zu neuen Höchstständen beim Goldpreis.

Ein Anstieg oder lange dauernde Hochzinsphasen könnten den Aufwärtstrend des Goldes entsprechend abbremsen.

Trends und Zukunftsaussichten

Obwohl der Markt die erwarteten Zinssenkungen möglicherweise bereits weitgehend eingepreist hat, bleibt die Stimmung weiterhin «bullish» für Gold. Verschiedene Experten prognostizieren eine weitere Steigerung des Goldpreises.

Diese «Goldgräberstimmung» wird vor allem durch die Erwartung weiterer Zinssenkungen, anhaltender geopolitischer Unsicherheiten, einer weiterhin steigenden Nachfrage nach Gold, z.B. durch den Technologiesektor, und möglichen weiteren Schwankungen an den Finanzmärkten geschürt. Die UBS schätzt den Goldpreis Ende 2024 auf 2.600 USD pro Unze, und davon sind wir jetzt bereits nicht mehr weit entfernt.

Dazu meint Commodity Experte Markus Amstutz:

«Sollte der Wert von 2.600 USD erreicht werden, könnte dies ein weiteres Kursfeuerwerk auslösen, das den Goldpreis auf 3.000 USD pro Unze hochschiessen lässt. Die Bank of America prognostiziert sogar einen Goldpreis von rund 4.600 USD pro Unze bis 2030.»

Ob es so kommt, kann niemand genau voraussagen, und bis 2030 ist es noch eine Weile hin. Korrekturen beim Goldpreis sind möglich und eine natürliche Gegebenheit des Goldmarktes.

Praktische Tipps für deine Investition in Gold

Wenn du überlegst, in Gold zu investieren, gibt es verschiedene Strategien und Überlegungen, die du berücksichtigen solltest:

1. Physisches Gold

Wer kennt sie nicht, die Goldverneli...

Eine der direktesten Möglichkeiten, in Gold zu investieren, ist der Kauf von physischen Münzen oder Barren. Der Vorteil liegt darin, dass du das Gold tatsächlich in der Hand halten kannst, was in Krisenzeiten beruhigend sein kann. Allerdings musst du auch die sichere Lagerung bedenken. Bankschliessfächer oder spezialisierte Verwahrdienstleister sind hier oft die bessere Wahl als die Lagerung zu Hause, die mit höheren Risiken verbunden ist.

2. Gold-ETFs und ETCs

ETFs (Exchange Traded Funds): Diese Fonds bilden den Goldpreis nach und ermöglichen es dir, in Gold zu investieren, ohne es physisch zu besitzen, z.B. UBS ETF CH Gold, ZKB Gold ETF, Amundi Physical Gold ETC.

ETCs (Exchange Traded Commodities): Diese funktionieren ähnlich wie ETFs, sind jedoch speziell auf Rohstoffe ausgerichtet. Sie bieten eine Möglichkeit, in Gold zu investieren, ohne die physischen Lagerkosten tragen zu müssen.

3. Diversifikation notwendig

Gold sollte nur einen Teil deines Portfolios ausmachen. Experten empfehlen oft einen Anteil von 5-10 % des Gesamtvermögens in Gold, um die Volatilität zu reduzieren und als Absicherung gegen Marktschwankungen zu dienen.

4. Kosten und Gebühren

Beim Kauf von Gold, insbesondere in kleinen Mengen, können hohe Aufschläge und Gebühren anfallen. Diese müssen berücksichtigt werden, damit dein Investment am Ende profitabel ist.

5. Bleibe aktiv

Der Goldpreis wird stark von Angebot und Nachfrage beeinflusst. Steigt die Nachfrage, etwa durch unsichere wirtschaftliche Zeiten oder geopolitische Spannungen, kann der Preis steigen. Ein Überangebot hingegen kann den Preis drücken. Diese, für den Goldmarkt nicht ungewöhnlichen Schwankungen, kannst du, wenn du den Goldmarkt aktiv beobachtest, entsprechend zu deinen Gunsten auch kurzfristig nutzen.

6. Ethische und Nachhaltigkeitsüberlegungen

Der Abbau von Gold ist oft mit erheblichen Umweltbelastungen verbunden. So werden hochgiftige Chemikalien wie Zyanid und Quecksilber eingesetzt, um das Gold aus dem Gestein zu lösen, was zu Umweltverschmutzung und Gesundheitsrisiken für Arbeiter und Anwohner führen kann. Darüber hinaus herrschen in vielen Goldminen, insbesondere in Entwicklungsländern, oft schlechte Arbeitsbedingungen wie Kinderarbeit, unzureichende Sicherheitsmassnahmen und niedrige Löhne.

Es gibt mittlerweile einige Bestrebungen, diese Missstände zu beheben, mit Zertifizierungen wie z.B. der Fairtrade-Gold-Zertifizierung der FLO, der Fairmined-Gold- und Silber-Zertifizierung oder dem Zertifikat der London Bullion Market Association (LBMA) – diese koordiniert den Goldhandel am grössten ausserbörslichen Handelsplatz für Gold und setzt sich für die Einhaltung von Responsible Sourcing Standards ein.

Vor- und Nachteile einer Anlage in Gold auf einen Blick +Wertbeständig

+Goldpreis steigt in unsicheren Zeiten oft

+Physischer Besitz bietet Sicherheit

+Einfache Anlage mit z.B. ETFs möglich -Tendenziell tiefe langfristige Performance

-Keine regelmässige Rendite wie Zinsen oder Dividenden

-Preisschwankungen

-Währungsrisiko, da in US-Dollar gehandelt·

-Physisches Gold muss eingelagert werden und je nach Grösse der Einheiten kann es schwer geteilt und verkauft werden

-Je nach Anlage ethische Bedenken

Gold eignet vor allem als Beimischung in dein Portfolio. Es bietet einen bestimmten Inflations- und Krisenschutz.



Oder anders betrachtet: hättest du dein Geld in den letzten 5 Jahren ganz einfach in den S&P 500 angelegt, z.B. mit einem simplen ETF, dann hättest du +97.91% gemacht (Stand 25. Aug 2024), bei Gold (gemessen in USD), +67.67%. Habt ihr bereits in Gold angelegt oder habt es noch vor? Welche Tipps und Anlagen habt ihr?👑🔑

Olga Miler ... ... war über zehn Jahre in verschiedenen Funktionen bei der UBS tätig, unter anderem hat sie dort das Frauenförderungsprogramm und den UBS Gender ETF aufgebaut. Danach gründete sie den unabhängigen Finanzbilder SmartPurse, eine Plattform, auf der sie digitale Kurse und Workshops zum Thema Finanzen anbietet. Seit fünf Jahren schreibt Miler den Blog «MoneyTalks», jüngst erschien ihr erstes Buch «Rich, Richer...Me!», ein humoristischer Finanzratgeber, im Beobachter Verlag.