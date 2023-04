Regeln für den Finanzplatz: Aeschi, Badran und die politische Bombe

SVP-Fraktionschef Aeschi fordert ein Verbot von Grossbanken – die SP ändert ihre Meinung

Es kommt selten vor, dass die SVP und die Linken sich einig sind – unter anderem auch, wenn es um Banken geht. Doch genau das geschah in der Wirtschaftskommission am Dienstag: Banken, die «too big to fail» sind, soll es künftig nicht mehr geben. Doch dann kam es zu einer Kehrtwende.

Am Dienstag hat sich die Wirtschaftskommission (WAK) des Nationalrats mit folgender Frage befasst: Braucht es nach dem Fall Credit Suisse schärfere Regeln auf dem Finanzplatz?Mehr als 20 Anträge standen zur Debatte. Doch der Vorstoss von SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi war wohl «die Atombombe» unter allen Bankvorstössen: Er beantragte ein faktisches Verbot von Grossbanken.

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi. Bild: keystone

Mit dem Vorstoss von Aeschi, soll der Bundesrat mit einer Gesetzesrevision sicherstellen, dass künftig keine Bank mehr «too big to fail» ist. Nach Aeschi soll es künftig keine Bank mehr geben in der Schweiz, die mit ihrem Untergang die gesamte Volkswirtschaft hierzulande bedrohen könnten und darum vom Staat gerettet werden müsste. Dazu sollten unter anderem auch bestehende systemrelevante Banken dazu verpflichtet werden, sich mittels Verkauf oder Stilllegung bestimmter Geschäftsanteile zu verkleinern.

Seine Forderungen wollte Aeschi in eine Komissionsmotion giessen. Somit hätte das Parlament nächste Woche an seiner ausserordentlichen Session darüber entscheiden müssen. Hätte die Motion dort eine Mehrheit gefunden, hätte der Bundesrat ein solches Gesetz ausarbeiten müssen.

Aeschis Anliegen fand anfänglich tatsächlich eine Mehrheit in der WAK, schreibt der «Tagesanzeiger». Nicht nur die SVP unterstütze den Antrag, sondern auch die SP und die Grünen.

Doch die WAK beriet erstmals noch weitere Anträge. Unter anderem von der SP, die schärfere Eigenmittelvorschriften und ein Bonusverbot forderte – und keine Mehrheit fand. Nach dieser Niederlage der SP stellte Jacqueline Badran einen Rückkommensantrag: Über Aeschis Antrag sei nochmals abzustimmen. Die Kommission folgte ihr und diesmal votierte nur noch die SVP und die Grünen für Aeschis Antrag. Dieser scheiterte so und das Parlament wird sich nächste Woche nicht dazu äussern.

SP-Nationalrätin Jacqueline Badran. Bild: keystone

Alles nur Rache?

Laut der SVP ist die Kehrtwende der SP ein Rachezug: Die SVP hat den Forderungen der SP nicht zugestimmt, also haben sie nachträglich den Vorstoss Aeschis abgeschlossen.

Doch Badran sieht das anders: Ihre Kolleginnen und Kollegen hätten bei Aeschis Antrag gedacht, dass er nur die Monsterbank UBS im Visier habe. Doch dann sei man sich bewusst geworden, dass Aeschis Vorstoss nicht nur die UBS betreffe, sondern auch die Zürcher Kantonalbank, die Raiffeisen-Gruppe und die Post Finance – alles Banken, die von der Nationalbank als systemrelevant eingestuft werden.

Aeschis Vorschlag fand in einem Postulat Widerhall. Ein harmloses Werkzeug, das dem Parlament zur Verfügung steht. Ein Postulat beauftragt den Bundesrat zu prüfen und zu berichten, ob ein Entwurf zu einem Erlass der Bundesversammlung vorzulegen oder eine Massnahme zu treffen ist. Die WAK will den Bundesrat nicht mehr zu einem Grossbankenverbot zwingen, sondern ihn beauftragen, in einem Bericht «regulatorische Handlungsoptionen für systemrelevante Banken» aufzuzeigen.

