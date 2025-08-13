sonnig25°
Japan

Baby-Parfüm: Poupon Pure soll wie der Kopf eines Neugeborenen riechen

Japanisches Start-up lanciert Parfüm, das nach Baby-Kopf riechen soll

13.08.2025, 10:5913.08.2025, 10:59
Das japanische Start-up Scentfest verkauft ein Parfüm, das wie der Kopf eines Neugeborenen riechen soll. Es heisst «Poupon Pure», was so viel wie «Baby pur» bedeutet.

Forschende der Universität Kobe entwickelten das Parfüm während rund sechs Jahren – in Zusammenarbeit mit einem Spital, berichtet die deutsche Bild. Sie versuchten, Duftproben von insgesamt 20 Neugeborenen nachzubilden.

Sie identifizierten 37 Komponenten, die den Duft der Neugeborenen ausmachten. Den nachgebildeten Duft liessen sie von 20 Männern und Frauen testen. Dabei zeigte sich, dass er in bestimmten Hirnarealen ein «angenehmes Gefühl» auslöste, sowie den Wunsch, den Duft weiter zu riechen.

Poupon Pure perfume Parfüm Parfum
So bewirbt der Hersteller das Parfüm, das nach Baby riechen soll. Bild: Scentfest

Weder die Forschenden noch Scentfest verraten das genaue Rezept, doch das Parfüm enthält eine Mischung verschiedener Zutaten wie Blumen und Zitrusfrüchte.

Hohe Nachfrage

Tester beschreiben Poupon Pure als «sanft», «natürlich» und «erfrischend mit Zitrusnoten». Er kostet 2970 Yen, was rund 16 Franken entspricht. Das Parfüm ist derzeit jedoch ausverkauft.

(rbu)

