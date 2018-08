So stehen deine Job-Chancen nach dem Studium

Das Undenkbare denken: Ist Biel gar besser als der SCB?

Mag sein, dass der «Berner Cup» nur schöne Saisonvorbereitungs-Folklore war. Aber es gibt Zeichen an der Wand, die wir als Zeitenwende für Biel und gegen den SCB deuten können.

Der SC Bern nicht die Nummer 1 im Bernbiet? Undenkbar. Inzwischen kann sich kaum mehr jemand erinnern, dass Biel in einer Meisterschaft besser war als der SCB. Es ist einfach zu lange her. Es war im Frühjahr 1988. Biel kam in der Qualifikation auf Rang 5, der SCB auf Platz 7. Damals spielten nur die ersten vier die Playoffs.

Inzwischen ist eine neue Generation herangewachsen. Für die Berner im 21. Jahrhundert ist es undenkbar und unvorstellbar, dass die Bieler eine Qualifikation vor dem SCB …