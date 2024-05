Pfizer COVID-19-Impfstoff. Bild: keystone

Halbe Belegschaft betroffen: Massenentlassung bei Pfizer in Zug

Beim Pharma- und Biotechriesen Pfizer werden in Zug 74 Kündigungen ausgesprochen. Dies bestätigte eine Sprecherin des US-Unternehmens gegenüber CH Media. Weitere 21 Personen sollen intern wechseln. Von den Massnahmen wird damit die Hälfte der Belegschaft getroffen – in Zug arbeiten rund 191 Personen für Pfizer.

Der Pfizer-Standort in Zug war erst vor relativ kurzer Zeit entstanden. Der Deal wurde per Ende 2023 abgeschlossen, als der US-Konzern den schon länger in Zug beheimateten Krebsspezialisten Seagen aufkaufte. Die Übernahme kostete rund 43 Milliarden Dollar (etwa 39 Milliarden Franken).

«Im Rahmen der Prüfung der Integration der beiden Unternehmenstätigkeiten haben wir festgestellt, dass es Synergien und Doppelspurigkeiten bei bestimmten Rollen und Funktionen gibt. Der Integrationsprozess kann deshalb Auswirkungen auf Arbeitsplätze haben», so die Pfizer-Sprecherin gegenüber CH Media.

