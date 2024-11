Kilcher Transporte der Migros geht an Familie Moser-Kilcher über

Die Kilcher Transporte AG war seit 2021 im Besitz der Genossenschaft Migros Aare und wurde 2024 im Rahmen einer Strategieüberprüfung mitsamt der strategischen Landreserve der Papierfabrik Utzenstorf an den Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) übergeben. Der MGB hat nach der Übernahme weitere Optionen zur erfolgreichen Weiterführung der Kilcher Transporte AG geprüft und entschieden, das Unternehmen an Ramon und Dulce Moser-Kilcher zu übergeben. (sda/awp)

Die Übernahme durch die Familie Moser-Kilcher wird am 1. Januar 2025 vollzogen.

Die Kilcher Transporte AG in Utzenstorf wird ab Anfang 2025 von Ramon und Dulce Moser-Kilcher übernommen. Dies geht aus einer am Freitag veröffentlichten Medienmitteilung der Migros Genossenschaft Aare hervor. Das Ehepaar wird das Unternehmen zu gleichen Anteilen besitzen.

Die Kilcher Transporte AG in Utzenstorf wird ab Anfang 2025 von Ramon und Dulce Moser-Kilcher übernommen.

Die Kilcher Transporte AG in Utzenstorf wird ab Anfang 2025 von Ramon und Dulce Moser-Kilcher übernommen. Bild: kilchertrans.ch

