SVP nominiert drei Deutschschweizer Männer für Vertretung in CS-PUK

National- und Ständerat werden je sieben vom jeweiligen Ratsbüro gewählte Mitglieder in die PUK delegieren. Die Koordinationskonferenz - das Gremium aus Nationalrats- und Ständeratsbüro - wählt das Präsidium der PUK. (aeg/sda)

Salzmann, Matter und Heer seien «drei erfahrene und auch fachlich hervorragend geeignete Kandidaten» für die PUK zum CS-Debakel, schrieb die Fraktion in einer Mitteilung. Sie nominierte Alfred Heer zusätzlich fürs PUK-Präsidium. Er verfüge als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK-N) und der Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) über grosse Erfahrung.

Der Berner Ständerat Werner Salzmann sowie die Zürcher Nationalräte Thomas Matter und Alfred Heer sollen die SVP in der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zur CS-Notrettung vertreten. Die Fraktion hat die drei Deutschschweizer am Dienstag nominiert.

Es geht laut einer Schätzung um bis zu 2.5 Milliarden Franken Steuern, die dank der OECD-Mindeststeuer in die Kassen von Bund und Kantonen fliessen. Am 18. Juni wird über die Umsetzung abgestimmt. Und zu reden gibt vor allem die Verteilung dieser zusätzlichen Einnahmen. Die Kantone Basel-Stadt und Zug dürften mit Abstand am meisten Geld erhalten.