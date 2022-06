«Wir sind Menschen, keine Maschinen» – Ein Swissport-Angestellter erzählt von seinem Job

«Man kriecht in Löchern umher, man ist bei jedem Wetter draussen, arbeitet auch am Wochenende Schichtbetrieb, an einem Tag um sechs Uhr morgens, am nächsten Tag spät am Abend. Das macht einen körperlich kaputt. Ich arbeite seit 25 Jahren hier und mein Körper hat sich nicht daran gewöhnt.»