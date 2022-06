Glencore-Tochter bekennt sich der Bestechung in Afrika schuldig

Glencore hat sich in Grossbritannien wie angekündigt der Korruption in fünf afrikanischen Ländern schuldig bekannt. Die Anwälte von Glencore Energy UK erschienen am Dienstag vor einem Richter, um sich in mehreren Fällen der Bestechung schuldig zu bekennen, teilte das Serious Fraud Office (SFO) gleichentags mit.

Vor dem Southwark Crown Court gab das Unternehmen zu, Bestechungsgelder gezahlt zu haben, um sich den Zugang zu Öl zu sichern und illegale Gewinne zu erzielen. Die Ermittlungen der SFO ergaben, dass Glencore mehr als 28 Millionen Dollar gezahlt hatte, um sich einen bevorzugten Zugang zu Öl, grössere Ladungen, wertvolle Ölsorten und bevorzugte Liefertermine zu sichern.

Die britische Strafermittlungsbehörde SFO hatte vor gut einem Monat Anklage gegen den Bergbaukonzern in sieben Fällen erhoben. Glencore hatte bereits im Mai angekündigt, das Unternehmen werde sich in allen Anklagepunkten schuldig bekennen.

Das Urteil gegen Glencore werde am 2. und 3. November 2022 verkündet, schrieb das SFO weiter. (sda/awp)