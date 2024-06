Denner bieten keine Kokosprodukte aus Affenarbeit mehr an

In Thailand kommen bei der Kokosmilchproduktion nicht nur Menschen und Maschine zum Einsatz, sondern auch dressierte Affen.

Ein Affe pflückt Kokosnüsse in einem thailändischen Betrieb. bild: peta

Die Tiere werden in Thailand verschleppt, angekettet, in enge Käfige gesperrt und gewaltsam trainiert, Kokosnüsse zu pflücken. Während acht Jahren – zwischen Dezember 2021 und Juli 2022 – hat PETA, in der thailändischen Kokosnussindustrie ermittelt. Die Tierrechtsorganisation deckte auf, wie den Affen in Thailand für Kokosnuss-Ernten die Freiheit genommen wird – und unter was für katastrophalen Bedienungen die Tiere leben müssen.

Den PETA-Berichten zufolge sind einige Affen in freier Wildbahn eingefangen worden, um danach Kokosnüsse für den Export in die ganze Welt zu pflücken. Schätzungen von ETA zufolge würden im Süden von Thailand 3000 Affen bei mindestens 57 Betrieben für unsere Kokosmilch versklavt werden.

PETA forderte die Lebensmittelkonzerne der Schweiz, Österreich und Deutschland dazu auf, keine Tierqualprodukte mehr verkaufen und stattdessen alternative Produkte anbieten.

Denner setzt nun ein Zeichen gegen Affenmissbrauch – und streicht die mit Tierleid behaftete Kokosprodukte aus dem Sortiment. «Die Denner AG zeigt mit ihren neuen Nachhaltigkeitskriterien, dass für exotische Kokosprodukte keine Affen ausgebeutet werden müssen. Zwergpalmen oder maschinelle Erntemethoden – es gibt bereits zahlreiche Alternativen, die allein durch Menschenkraft umsetzbar sind», sagt Tobias Schalyo, Corporate Engagement Manager bei PETA. Denner, als einer der grössten Schweizer Lebensmitteleinzelhändler, könne ein Vorbild sein. (cst)