wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Arbeitslosenquote in der Schweiz steigt weiter

Arbeitslosenquote in der Schweiz steigt weiter

09.01.2026, 09:0309.01.2026, 09:33

In der Schweiz trübt sich die Lage am Arbeitsmarkt weiter ein. Im Monat Dezember ist die Zahl der Arbeitslosen weiter gestiegen. Auch über das gesamte Jahr 2025 hinweg gerechnet legte die durchschnittliche Arbeitslosenquote klar zu. Bei der Kurzarbeit gab es einen starken Anstieg.

Ende Dezember waren schweizweit in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) insgesamt 147'275 Personen als arbeitslos registriert, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Das waren 8415 mehr als im November und gar 16'982 mehr als Ende 2024.

Vor diesem Hintergrund stieg die Arbeitslosenquote im Monat Dezember auf 3,1 Prozent nach 2,9 Prozent im Vormonat an. Um saisonale Effekte bereinigt verharrte die Quote jedoch bei 3,0 Prozent.

Der seit 2023 beobachtete Trend leicht steigender Arbeitslosenzahlen habe sich im vergangenen Jahr fortgesetzt, schrieb das Seco weiter. Dabei erhöhte sich die saisonbereinigte Arbeitslosenquote sukzessive von 2,7 Prozent im Januar auf die 3-Prozent-Marke zum Ende des Jahres.

Im Jahresdurchschnitt kletterte die Arbeitslosenquote um 0,4 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent. Dabei waren ebenfalls durchschnittlich 133'712 Personen als arbeitslos gemeldet. Das waren 21'149 mehr als im Jahr 2024.

Mehr Menschen auf Stellensuche

Die Zahl der Stellensuchenden ging ebenfalls weiter in die Höhe. Im Monat Dezember wurden in den RAV insgesamt 231'624 Stellensuchende registriert, 5740 mehr als im November. Gleichzeitig stieg aber auch die Zahl der offenen Stellen bei den RAV. Sie nahm um 3720 oder 10 Prozent auf 35'940 zu.

Verschärft hat sich derweil die Lage bei der Kurzarbeit. Die dazu jeweils mit Verzögerung veröffentlichten Daten zeigen Ende September einen Anstieg der von Kurzarbeit betroffenen Personen um ein Viertel auf 10'785.

Die Kurzarbeitszahlen fallen in eine Zeit grosser Unsicherheit im Handel mit den USA. Anfang August hatte die Trump-Regierung auf den Import vieler Schweizer Güter einen Zollsatz von 39 Prozent erhoben. Das war vor allem für exportorientierte Industriezweige ein Schock. Seit Mitte November gilt noch ein Zusatzzoll von 15 Prozent. (dab/awp/sda)

Mehr zum Arbeitsmarkt:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Einbruch bei Investitionen: Chinas Wirtschaft geht es laut Analyse mieser, als es zugibt
Chinas Wirtschaft wächst laut neuer Analyse deutlich langsamer als offiziell verkündet. Einbrechende Investitionen bringen das Wachstum unter das Regierungsziel.
Chinas Wirtschaft ist einer Studie zufolge im Jahr 2025 um 2,5 bis drei Prozent gewachsen und damit nur etwa halb so stark wie von der Regierung in Peking angegeben. Grund sei ein Einbruch der Anlageinvestitionen in der zweiten Jahreshälfte, heisst es in einem am Montag veröffentlichten Bericht der US-amerikanischen Denkfabrik Rhodium Group.
Zur Story