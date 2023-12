Deshalb ist Suche nach dem richtigen Finma-Chef so schwierig

Viele geeignete Kandidaten wird die Finma in der Schweiz deshalb kaum finden. Doch auch die Suche im Ausland ist tückisch. Wer die wichtige Behörde mit ihren 500 Mitarbeitenden leiten will, müsse mindestens eine Landessprache fliessend sprechen, glaubt ein Beobachter. Mit dieser Bedingung sind die meisten Angelsachsen schon aus dem Rennen.

Ein naheliegendes Anliegen der Finma ist es, die Durchsetzungskraft (Enforcement) der Behörde sichtbarer zu machen. Die nur in seltenen Ausnahmefällen zulässige öffentliche Bekanntmachung konkreter Enforcement-Verfahren ist zweifellos mit ein Grund dafür, dass die Finma in breiten Kreisen der Öffentlichkeit und der Politik als zögerliche Behörde wahrgenommen wird.

Einig sind sich das Finanzdepartement, die Finma, die Banken und die ganze Finanzbranche wenigstens in einem Ziel: «Die Schweiz braucht eine starke Finanzmarktaufsicht.» Nur, was nach einem Bekenntnis tönt, ist tatsächlich nicht mehr als eine Floskel, ein Allgemeinplatz, auf den die ärgsten Widersacher zu jeder Zeit anstossen können.

Für die Spitzenposition in der Banken- und Finanzmarktaufsicht gibt es nicht viele geeignete Kandidaten – schon gar nicht in der Schweiz.

Hätte die Bluttat im Wallis verhindert werden können? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Ein Video des Täters ist aufgetaucht, sein Vorstrafenregister publik geworden. Zur Schiesserei in Sion kommen immer mehr Details ans Licht. Bleibt die Frage: Hätten die Behörden die Tat vorhersehen müssen? Ein Experte ordnet ein.

Das Wallis steht unter Schock: Ein Amokläufer erschoss am Montagmorgen in Sion zwei Personen und verletzte eine weitere Frau, bevor die Polizei ihn nach einer achtstündigen Grossfahndung in St-Léonard VS fasste. Im Laufe der Woche wurden die Hintergründe der Bluttat publik – das musst du wissen.