«Existenzsichernder Lohn ist nicht unsere Aufgabe»: Arbeitgeber-Boss empört mit Aussage

Für die Arbeitgeberseite ist klar, dass kantonale Mindestlohnbeschlüsse, auf die der Bund nicht einwirken kann, einen Flickenteppich zur Folge hätten und damit «das ganze Gefüge in Gefahr bringen» würden, wie Müller es formuliert. Klar ist aber auch, dass die Branchenverbände mehr Einfluss auf die Höhe der Mindestlöhne haben, wenn sie selbst via GAV darüber verhandeln können – anstatt sich ohne direkte Verhandlungsoption möglichen kantonalen Volksentscheiden beugen zu müssen.

Diese Ansicht sorgt für Empörung bei linken Politikerinnen und Politikern. SP-Aushängeschild Jacqueline Badran hält die Aussage Müllers für lächerlich. «Die Gewinne privat, die Kosten dem Staat», so Badran gegenüber dem Blick und fügt an, Müller sehe Arbeitgeber als «gnädige Herren mit milden Gaben».

«Frauenhass ist wieder salonfähig»: Funiciello fordert Feminismus-Artikel in Verfassung

Donald Trumps Feldzug gegen Frauenrechte alarmiert SP-Nationalrätin Tamara Funiciello. Auch in der Schweiz sei ein feministischer Backlash zu beobachten, sagt die Co-Präsidentin der SP-Frauen im Gespräch. Ihre Antwort darauf: eine Verfassungs-Offensive.

Frau Funiciello, rechte Influencer wie Andrew Tate propagieren Frauenhass, in den USA greift Präsident Trump das Abtreibungsrecht an, Gewaltdelikte gegen Frauen nehmen zu: Welche Entwicklung bereitet Ihnen als Feministin derzeit am meisten Sorgen?

Tamara Funiciello: Frauenhass ist wieder salonfähig – nicht versteckt, sondern online, zu Hause, auf der Strasse, in den höchsten Ämtern der Politik. Wir müssen erkennen, dass das alles zusammenhängt. Antifeminismus ist kein Randphänomen, sondern eine Strategie der Rechten. Sie dient dazu, ein breites Bündnis zu schaffen – aus Konservativen, Verschwörungstheoretikern und Männern, die sich gesellschaftlich abgehängt fühlen. Genau darum ist der Feminismus Feind Nummer eins: Weil er Gleichheit und Freiheit für alle will. Und damit das Gegenteil ist von rechten, patriarchalen Herrschaftsfantasien.