Flughafen Zürich trotz Rekordgewinn mit verhaltenem Ausblick

Der Flughafen Zürich hat mit einem Rekordgewinn 2024 die Corona-Pandemie endgültig hinter sich gelassen. Im laufenden Jahr dürfte nun das Passagieraufkommen neue Höhen erreichen. Dennoch wird ein etwas tieferer Gewinn erwartet.

«Fünf Jahre nach Ausbruch der Pandemie ist wieder Normalität eingekehrt», kommentierte CEO Lukas Brosi am Freitag gegenüber Medien die Jahreszahlen. Der Flughafenbetreiber setzte im letzten Jahr 1,33 Milliarden Franken um. Das sind 7 Prozent mehr als im Vorjahr und 10 Prozent mehr als im letzten Vorkrisenjahr 2019.

Dazu trugen nicht nur die deutlich gestiegenen Erträge aus dem Fluggeschäft bei. Fast die Hälfte der Umsätze kommen inzwischen aus den restlichen Ertragsfeldern.

So ist zuletzt das internationale Geschäft mit Flughäfen in Brasilien, Chile und Indien immer wichtiger geworden. Auch das Immobiliengeschäft hat sich mit dem Prestigebau «The Circle» zu einem wichtigen Ertragspfeiler entwickelt.

Gleichzeitig gelang es dem Flughafenbetreiber, die Ausgaben tiefer zu halten als noch im Vorjahr. Der Betriebsgewinn (EBITDA) stieg damit um 8 Prozent auf 733 Millionen Franken. Es blieb ein rekordhoher Nettogewinn von 327 Millionen. Den Aktionärinnen und Aktionären winkt eine um 40 Rappen höhere Dividende von 5,70 Franken je Anteilsschein.

Passagierrekord in Sicht

Nach den schweren Pandemiejahren sei der Betrieb 2024 wieder ohne grössere Probleme gelaufen, sagte CEO Brosi. «Wir hatten keine Personalengpässe mehr und auch in den Hauptferienzeiten lief der Betrieb sehr gut.»

So habe man trotz eines grösseren Passagieraufkommens die Pünktlichkeit verbessert. «Und in den ersten Wochen 2025 sind wir noch einmal besser geworden.» Ein Chaos, wie man es teilweise in den vergangenen Jahren am grössten Schweizer Flughafen gesehen hat, erwartet der Flughafen-Chef damit nicht mehr.

Dabei dürften die Passagierzahlen weiter steigen. Für das laufende Jahr erwartet der Flughafen mit 32 Millionen Passagieren erstmals mehr als im Rekordjahr 2019, als es 31,5 Millionen waren.

Mit dem Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum wachse auch das Bedürfnis nach Mobilität, so Brosi. Das betreffe nicht nur die Schweizerinnen und Schweizer, die ins Ausland reisen, sondern auch die Gäste aus dem Ausland.

Kein Applaus an der Börse

Mit den wachsenden Passagierzahlen erwartet der Flughafen auch steigende Umsätze. Dennoch rechnet er für 2025 nur mit einem Betriebsgewinn (EBITDA) auf Vorjahreshöhe.

Der Grund sind die steigenden Kosten. Neben der Teuerung fallen dabei Massnahmen ins Gewicht, um als Arbeitgeber attraktiver zu werden, wie Finanzchef Kevin Fleck erklärte. Dazu kommen steigende Investitionsausgaben, nicht zuletzt für den neuen Flughafen in Noida, nahe der indischen Hauptstadt Delhi, der voraussichtlich Ende des zweiten Quartals eingeweiht wird.

Der Nettogewinn wird damit etwas unter Vorjahr erwartet. Ab 2026 dürfte sich die Situation gemäss CFO Fleck dann aber dank Skaleneffekten wieder verbessern.

Der eher vorsichtige Ausblick könnte denn auch der Grund sein, dass an der Börse der Applaus bisher ausblieb. Bis um 13.15 Uhr verliert die Aktie 3,3 Prozent auf 210 Franken. (awp/sda)