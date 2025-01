Migros Online

Migros Online ist der Online-Supermarkt der Migros, der 1997 unter dem Namen «LeShop.ch» gegründet wurde. Ab 2004 stieg die Migros ein, welche den Onlineshop schrittweise übernahm. Der Hauptsitz befindet sich in Ecublens (VD) – die vier Logistikzentren liegen in Ecublens, Bremgarten, Pratteln und Cheseaux-sur-Lausanne. 2026 soll ein neues Logistikzentrum in Regensdorf eröffnet werden, das zurzeit noch umgebaut wird. 2024 erzielte Migros Online mit rund 700 Mitarbeitenden einen Umsatz von 365 Millionen Franken.