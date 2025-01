Für die OBI-Filialen der Migros wurde eine Lösung gefunden.

OBI-Gruppe kauft die OBI-Filialen der Migros

Die OBI-Gruppe übernimmt die OBI-Filialen der Migros sowie zwei grosse Do it + Garden-Filialen. Die 576 Mitarbeiter und 61 Lehrlinge werden weiterbeschäftigt, wie die Migros am Mittwoch mitteilte. (sda/awp)