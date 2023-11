Demonstrierendes Spitalpersonal an einer Kundgebung in St. Gallen, 11. November 2023. Bild: KEYSTONE

440 Stellen gestrichen –Spitalpersonal demonstriert in St. Gallen

Mehr «Schweiz»

Mehrere hundert Personen haben am Samstagmittag in St. Gallen an einer Kundgebung gegen den geplanten Abbau von 440 Stellen in den St. Galler Spitälern protestiert. Unter anderem sollen auch 120 Vollzeitstellen in der Pflege gestrichen werden.

Demonstrierende tragen einen Sarg. Anlass der Demonstration ist ein Abbau von 440 Stellen innerhalb von fünf Jahren in den St. Galler Spitälern, 11. November 2023. Bild: KEYSTONE

Grund des Stellenabbaus ist die finanziell schwierige Situation der vier St. Galler Spitalverbünde. Der Verwaltungsrat hatte am 28. September einen Abbau von 440 Stellen innerhalb von fünf Jahren angekündigt. Die ersten Kündigungen wurden unmittelbar danach ausgesprochen.

Am 23. Oktober kam es bereits zu einer ersten Protestaktion des Personals auf dem Areal des St. Galler Kantonsspitals.

Am Samstag trafen sich die Protestierenden auf dem St. Galler Kornhausplatz und bewegten sich dann in einem Demonstrationszug in Richtung Altstadt. Auf Transparenten hiess es «Wir trauern um unser Spital» oder «Zu Tode gespart».

(hah/sda)