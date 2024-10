Preisvergleich: So viel weniger kosten Markenprodukte in Deutschland

Lohnt sich der Einkaufstrip ins Deutsche? Ein Rechenbeispiel mit Liebe

Ab 2025 muss man mehrere Trips machen oder Schmuggeln, wenn man Waren für über 150 Franken von Deutschland in die Schweiz einführen will. Stressig. Aber lohnt, es sich? Vielleicht für die Liebe? Wir haben es anhand des Beispiels Date-Night durchgerechnet.

Hanna Dedial Folge mir

Mehr «Schweiz»

Bei dir steht heute Abend ein Date an. Das dritte. Bei dir zuhause. Es gibt noch einiges zu tun, um die volle Punktzahl bei deinem Date einzuheimsen. Lohnt es sich, noch hurti über die Grenze zu huschen, um mit dem gesparten Geld am Wochendende mit Champagner auf das neue Liebesglück anzustossen? Wir habens für dich durchgerechnet.

Es soll duften!

Die Bettwäsche, die weisse Tischdecke und dein Outfit müssen Frische versprühen. Leider ist dir das Waschmittel ausgegangen. Also ab zum Detailhändler deines Vertrauens. Was würde dich dasselbe Produkt ennet der Grenze kosten?

Ersparnis: ca. CHF 5.60

bild: coop/DM

Du sollst duften!

Also, ab unter die Dusche. Auch Schuppen auf dem in intensiven Farben erstrahlenden, frisch gewaschenen Pulli gilt es absolut zu vermeiden. Drum greifst du zum Anti-Schuppen-Shampoo.

Aufgepasst! In Deutschland gibts mehr fürs Geld. Ersparnis: ca. CHF 0.65 pro Deziliter .

bild: Coop/dm

Streichelzart soll deine Haut sein!

Man weiss ja nie.

Weniger Haare für weniger Geld. Ersparnis: ca. CHF 6.65.

bild: coop/dm

Es soll noch mehr duften!

Drum backst du dein eigenes Brot, das du zum raffinierten Gazpacho mit Balkontomätli (mit nur wenig Knoblauch) reichst. Nebst dem Sauerteigstarter, der seit dem ersten Lockdown in der hintersten Ecke deines Kühlschranks ein Eigenleben entwickelt, brauchst du natürlich Mehl.

Ersparnis: satte CHF 2.40 pro Kilogramm.

bild: coop/dm

Und das soll keinesfalls duften!

Es soll ja vorkommen, dass die Verdauung nicht nur vom Weizengluten, sondern auch vor lauter Aufregung angesichts deiner/deines Angebeteten angeregt wird. Damit das nicht zum Dealbreaker wird, beseitigt ein Duftspray zuverlässig auch alle olfaktorischen Beweise auf dem stillen Örtchen.

Ersparnis: ca. CHF 1.60.

bild:coop/dm

Und auch das nicht!

Vielleicht verläuft das heutige Date ja dermassen gut, dass bald schon Nachwuchs in Planung ist. Auch euer Spross soll vollsten Komfort in Windeln in Markenqualität geniessen. Spätestens dann sollten sich die Trips nach Deutschland doch wieder lohnen (und vielleicht schläft das Baby ja eh besonders gut im im Auto). Oder?

Ersparnis: ca. CHF 5.10. Bild: coop/DM

Insgesamt würdest du ca. 22 Franken sparen, wenn du deinen Einkauf in Deutschland machst. (Auch wenn das, je nach Anreiseweg direkt vom Benzin geschluckt wird. Aber die Liebe ist ja auch keine genaue Wissenschaft, gell?).