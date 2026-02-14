Eislaufen mit diesem Panorama? Bei Punkt zwei erfährst du, wo das möglich ist. Bild: Schweiz Tourismus

Rauszeit

Mit diesen romantischen (Outdoor-)Dates kannst du deinen Schatz überraschen

An keinem Tag passen romantische Date-Ideen besser als am Valentinstag. Darum kommen hier spezielle Angebote und Ausflugsideen, wie du deinen Lieblingsmenschen überraschen kannst.

Reto Fehr Folge mir

Mehr «Schweiz»

Der Winter ist für viele ohnehin die romantischste Jahreszeit. Irgendwo in der Stille der eingeschneiten Landschaft unterwegs sein – das lässt Herzen höher schlagen.

Und weil auch gerade noch Valentinstag ist, haben wir dir hier romantische Erlebnisse im Winter zusammengestellt, mit welchen du deinen Schatz zum Schmelzen bringst – die kannst du natürlich auch alle unabhängig vom Valentinstag geniessen.

Wilde Vögel füttern

Von Dezember bis März können im Taiswald bei Pontresina wilde Vögel gefüttert werden. Weil diese in der kalten Jahreszeit hartnäckiger nach Futter suchen müssen, wurden hier Futterstellen eingerichtet. Jeden Freitag zwischen 11 und 12 Uhr stehen fachkundige Vogelkennerinnen und Vogelkenner bei der Futterstelle des Vogelschutzes Oberengadin bereit, um die Vogelwelt zu erklären. Die Vögel essen hier aus der Hand. Mitnehmen muss man nichts ausser warmer Winterkleidung.

Wilde Vögel in Pontresina füttern. Und dazu gibt's fachkundige Informationen. bild: Curdin Preuss

Die Fütterung im Arven- und Lärchenwald beim Eingang zum Val Roseg lässt sich wunderbar mit einem Winter- oder Schneeschuhspaziergang beispielsweise zum Stazersee kombinieren. Im Stazerwald kannst du die Vögel auch füttern, da musst du aber selbst Futter mitnehmen.

Und auch der Eichhörnchen-Weg in Arosa ist im Winter geöffnet. Neben den Nagern sind auch dort Vögel wie der Tannenhäher unterwegs und können aus der Hand gefüttert werden (Tannenhäher lieben Haselnüsse).

Hier gibt es mehr Informationen zur Vogel-Fütterung in Pontresina und hier zum Eichhörnchenweg in Arosa.

Mondscheinbaden

Bei 35 Grad Wassertemperatur unter freiem Himmel im Mondschein baden? Das kannst du im Aquarena fun jeweils von Oktober bis April am ersten Freitag im Monat erleben.

Mondscheinbaden in der Aquarena fun. Bild: Bad Schinznach

Die noch offenen Termine im Winter 2026 sind demnach der 6. März und 3. April. Rund um den Vollmond öffnet das Bad dann von 22 bis 1 Uhr, ein Apéro ist mit dabei. Für mehr Privatsphäre kannst du bis Anfang April täglich auch ein Romantikbad oder gerade ein «Zeit zu Zweit» buchen.

Hier gibt es mehr Informationen zum Mondscheinbaden .

Das Romantikbad im Bad Schinznach. Bild: Bad Schinznach

Eislaufen mit Aussicht

Eislaufen kann man ja auch in einer Halle oder einem offenen Eisfeld mitten in der Stadt. Aber nichts schlägt das Natureisfeld auf der Alp Raguta auf 1950 Metern über Meer in der Region Viamala. Fünf Minuten von der Bergstation der Sesselbahn Feldis-Mutta kannst du hier mit traumhaftem Panorama eislaufen.

Eisfeld mit Aussicht? Bitte sehr. Bild: Reto Fehr

Seit 2002 wird das Feld von 20x44 Metern vorbereitet, Schlittschuhe können vor Ort gemietet werden. Auch Curling und Eisstockschiessen sind möglich. In der Berghütte können typische Bündner Spezialitäten genossen werden. Wichtig: Prüfe erst, ob das Eisfeld offen ist..

Hier gibt es mehr Informationen.

Hier liegt die Alp Raguta auf fast 2000 Metern über Meer. Bild: Schweiz Tourismus

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Iglu-Übernachtung

Möglichkeiten, im Winter in einem Iglu zu übernachten, gibt es in der Schweiz einige. Egal, ob in Zermatt, Gstaad oder Davos: Bettflaschen, Decken und Felle halten dich warm und sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. Übernachtungsgäste können auch den Outdoor-Whirlpool oder die Sauna nutzen. Die Experten von Iglu-Dorf bieten in ihren Anlagen auch Bars und Restaurants an. Wie wär's mit einem Fondue und anschliessender Fackelabfahrt?

Das Iglu-Dorf im Skigebiet von Davos. Bild: iglu-dorf.com

Ebenfalls übernachten kannst du auf der Engstligenalp. Falls du einfach nur ein Fondue im Eis geniessen willst, ist das hier ebenfalls möglich. Das Iglu-Restaurant bietet dir bis Anfang April ein spezielles Erlebnis.

Willkommen im Eispalast auf der Engstligenalp. Bild: Bergbahnen Engstligenalp AG

Die Anreise erfolgt über die Luftseilbahn. Insbesondere die abendlichen Fahrten (Talfahrt bis 22 Uhr) gehören hier ebenfalls zu den Highlights.

Hier gibt es mehr Informationen zur Übernachtung und zum Fondue im Iglu auf der Engstligenalp.

So schläfst du in den Romantik-Iglus im Iglu-Dorf. Bild: iglu-dorf.com

Hier kann es so richtig kalt werden: Rauszeit An diesen 7 Orten sorgt ein Wetterphänomen dafür, dass es kälter ist als normal

Fondue-Gondel

Wir bleiben beim Fondue, wechseln aber vom Iglu in die Gondel. In der Panorama-Gondel auf den Pilatus kannst du bis im April ein Fondue geniessen. Maximal vier Personen finden Platz, natürlich geht das auch zu zweit. Und während ihr da hoch schwebt, wird dich die Aussicht auf die Zentralschweizer Bergwelt, Luzern und den Vierwaldstättersee verzaubern (Achtung: Das Angebot ist für diese Saison weitestgehend ausgebucht).

Ein Fondue zu zweit in der Gondel mit traumhafter Sicht auf die Zentralschweiz. Bild: PILATUS-BAHNEN AG

Eine abendliche Gondelfahrt mit Fondue kannst du auch in Saas-Fee erleben. Die Lichter von Saas-Fee und die Umrisse der imposanten Bergwelt sorgen hier für eine einzigartige Atmosphäre. Es gibt die Gruppen- und Familiengondeln (inklusive Spielzeug für die Kinder) für jeweils sechs Personen – und für Verliebte ist natürlich die Candle-Light-Gondel zu empfehlen.

Und gerade noch eine Fondue-Gondel: Von der Bettmeralp auf das Bettmerhorn kannst du einmal wöchentlich in einer gemütlich eingerichteten Gondel die nächtliche Region der Aletscharena geniessen.

Hier gibt es mehr Informationen zur Bettmerhorn-Gondel, zur Pilatus-Gondel und hier zur Gondel in Saas-Fee.

Candle-Light-Gondel in Saas-Fee für ein ganz besonderes Fondue-Erlebnis. Bild: Saastal Tourismus AG

Diese Hütten lohnen einen Besuch im Winter: Rauszeit Diese 7 (Ski-)Hütten lassen dich die Welt vergessen

Fondue-Schlitten

Wir bleiben beim Fondue, gehen aber nach draussen. Auf der Fürenalp bei Engelberg kannst du dir einen Fondue-Schlitten abholen. Das Set für zwei Personen kannst du dann irgendwo unterwegs auf Thermositzkissen oder Wolldecken geniessen.

Fondue im überdimensionalen Caquelon und mit unschlagbarer Aussicht. Bild: Destination Gstaad / Yannick Romagnoli

Ebenfalls draussen, aber zu Fuss statt mit Schlitten, kannst du in Gstaad dein Fondue-Erlebnis haben. Hier gibt es einen Fondue-Rucksack mit allem, was du brauchst. Sechs überdimensionale Caquelons und zwei Hütten ermöglichen dir dann an schönen Aussichtspunkten dein Fondue zuzubereiten. Natürlich kannst du dir auch deinen eigenen Lieblingsplatz auswählen, um das Fondue zuzubereiten.

Hier gibt's mehr Informationen zum Fondue-Schlitten auf der Fürenalp und hier zum Fondue-Rucksack in Gstaad.

Sonnenuntergang-Spots

Meist ist ja ein Date auch gut, wenn gar nicht viel drumherum organisiert wird. Jeder und jede kennt wohl einen schönen Ort mit wunderbarer Sicht auf den Sonnenuntergang. Und weil der im Winter ja ziemlich früh ist, musst du da auch nicht bis in alle Nacht bleiben. Nimm ein Dosenfondue oder ein Raclette-Set für unterwegs mit, Decken oder ein Fell und dann raus in die Natur.

Es muss nicht irgendwo an einem fancy Ort sein. Manchmal reicht auch einfach ein Seeufer (wie hier am Zugersee). Bild: KEYSTONE

Falls du doch noch Inspiration brauchst, hat beispielsweise «Bern Welcome» eine Übersicht mit schönen Sonnenuntergangsplätzen. Von der Ahornalp bis zum Schloss Laupen wirst auch du fündig.

Hier gibt es mehr Informationen.

Winter Love Trail

Wer aussichtsreiche Spaziergänge mag, der wird in Adelboden glücklich. Seit der Saison 2021/22 lädt hier der Winter Love Trail zwischen Sillerenbühl und Geils mit seinen mittlerweile neun Posten rund um die Liebe ein.

Was für eine «Sitzbank», die «LoveSwing». Bild: Bergbahnen Adelboden AG

Seit diesem Jahr neu dabei ist der Posten «HeartSwing» bestehend aus einer grossen Schaukel mit zwei Sitzbänken. Zum Valentinstag gibt's hier auch ein Special mit romantischem Dinner (für 2026 ausgebucht).

Die neue «HeartSwing» auf dem Love Trail. Bild: Bergbahnen Adelboden AG

Der Themenweg beleuchtet die verschiedenen Facetten der Liebe und lädt zum Innehalten und Staunen ein. Herzklopfen ist garantiert. Unter anderem kann man im LoveNest, auf einer Schaukel das Alpenpanorama geniessen.

Hier gibt's weitere Informationen zum Winter Love Trail.

Schlafen in der Sternwarte

Die «Million Stars Hotels» der Schweiz sind mittlerweile ziemlich bekannt. Zumindest im Sommer. Einige haben aber auch im Winter geöffnet – und zwar exklusiv für zwei Personen.

Die grosse Luke kann nur bei gutem Wetter geöffnet werden. Bild: Randolins

Wir picken hier die Sternwarte by Randolins in St.Moritz heraus. Auf 2000 Metern über Meer kannst du die Nacht in der 1924 gebauten Sternwarte verbringen. Diese wurde zum Hotelzimmer umgebaut. Die Panoramaluke kann allerdings nur bei gutem Wetter geöffnet werden. Bei offener Luke zu schlafen, ist im Winter nicht zu empfehlen. Aber abends hast du freien Blick auf die Engadiner Bergwelt und den Sternenhimmel.

Beeindruckende Aussicht auf die Engadiner Bergwelt und den Sternenhimmel. Bild: Randolins

Übrigens: Den Wellnessbereich des Hotels kannst du mitbenutzen. Das Skigebiet Corviglia liegt nur 300 Meter entfernt.

Hier gibt's mehr Informationen.

Winter-Glamping

Campieren im Winter? Das ist nicht jedermanns Sache. Aber zum Glück gibt es Glamping. Du verbringst die Nacht zwar auf einem Campingplatz, aber in einer angenehmen Hütte, einem Tiny House oder Wohnwagen. Der Camping Eggishorn in Fiesch hat beispielsweise das ganze Jahr über geöffnet – und du bist praktisch mitten im Aletschgebiet.

Campingplatz Viva in Rueras (rechts). Im Hintergrund die Station Dieni vom Skigebiet Sedrun-Andermatt. Bild: Camping Viva

In Graubünden gibt es derweil von Scuol über Samedan bis Flims einige Angebote. Etwas abgelegener findest du zum Beispiel in Rueras/Sedrun – weit oben in der Surselva am jungen Rhein – auf dem Camping Viva eines von fünf liebevoll eingerichteten Tiny Homes (vier davon sind wintertauglich, du kannst auch mit dem eigenen Wohnmobil/Camper einen Platz mieten). Der Naturcampingplatz liegt praktisch an der Langlaufloipe, in der Nähe führt der Rhein vorbei und du kannst die Stille geniessen.

Hier gibt es mehr Informationen zum Camping Eggishorn und hier zum Camping Viva in Rueras.

Eines von fünf individuell gestalteten Tiny Homes in Rueras. Bild: Camping Viva

Wer es gerne etwas luxuriöser hat: Rauszeit Diese 7 traumhaften Hotels lassen dich deine Sorgen komplett vergessen

Eine Wanderung zum Teehüsli

Hast du gewusst, dass am Uetliberg jeden Sonntag die Teehütte Fallätsche geöffnet hat? Ohne Strom und mit Wasser aus dem nahen Brunnen werden Gäste hier verwöhnt. Geführt wird der wunderbare Ort vom 1906 gegründeten Verein «Alpenklub zur steilen Wand Zürich». Das Hüttli ist ein Ort, den auch viele Stadtzürcher nicht kennen und mit dem du dein Date überraschen kannst. Alleine seid ihr dann zwar vermutlich nicht. Aber am Uetliberg gibt es ja verschiedene Wege.

So viel Schnee hat es bei der Teehütte zwar selten. Immer gut ist dafür die Aussicht. Bild: Reto Fehr

Von Leimbach aus bist du in maximal 60 Minuten da (Achtung, kann bei nassem Wetter rutschig sein!). Wenn du oben vom Gratweg kommst, führt ein guter Pfad mit einigen Treppenstufen in rund fünf bis zehn Minuten zum Teehüsli.

Mit Pferdeschlitten ins einsame Tal

Wir starteten in Pontresina und hören praktisch am gleichen Ort wieder auf. Dieses Mal sind wir aber mit Pferdeschlitten unterwegs. Werner Wohlwend, der Kutscher vom wilden Tal, betreibt mit über 50 Tieren den Pferde-Omnibus (bis zu 30 Personen) ins Rosegtal. Du kannst aber auch eine private Kutsche mieten.

Romantische Kutschenfahrt zu zweit durch das verschneite Engadin. bild: Wohlis Kutsch- und Reitbetrieb GmbH

Die Fahrt ins autofreie Rosegtal, gut eingepackt in Felle und Wolldecken, kannst du selbst bei minus 20 Grad geniessen. Diese Temperatur kann durchaus erreicht werden. Gemäss Wohlwend macht die klirrende Kälte die Schlittenfahrt umso lohnenswerter. Während der Fahrt durch Arven- und Lärchenwälder inmitten der Schneemassen kannst du die Idylle im Tal aufsaugen.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: Oliver Dorn/Moritz Hübner

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner Tour dur d'Schwiiz radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch Tour dur d'Schwiiz . Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.