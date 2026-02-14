Mit diesen romantischen (Outdoor-)Dates kannst du deinen Schatz überraschen
Der Winter ist für viele ohnehin die romantischste Jahreszeit. Irgendwo in der Stille der eingeschneiten Landschaft unterwegs sein – das lässt Herzen höher schlagen.
Und weil auch gerade noch Valentinstag ist, haben wir dir hier romantische Erlebnisse im Winter zusammengestellt, mit welchen du deinen Schatz zum Schmelzen bringst – die kannst du natürlich auch alle unabhängig vom Valentinstag geniessen.
Wilde Vögel füttern
Von Dezember bis März können im Taiswald bei Pontresina wilde Vögel gefüttert werden. Weil diese in der kalten Jahreszeit hartnäckiger nach Futter suchen müssen, wurden hier Futterstellen eingerichtet. Jeden Freitag zwischen 11 und 12 Uhr stehen fachkundige Vogelkennerinnen und Vogelkenner bei der Futterstelle des Vogelschutzes Oberengadin bereit, um die Vogelwelt zu erklären. Die Vögel essen hier aus der Hand. Mitnehmen muss man nichts ausser warmer Winterkleidung.
Die Fütterung im Arven- und Lärchenwald beim Eingang zum Val Roseg lässt sich wunderbar mit einem Winter- oder Schneeschuhspaziergang beispielsweise zum Stazersee kombinieren. Im Stazerwald kannst du die Vögel auch füttern, da musst du aber selbst Futter mitnehmen.
Und auch der Eichhörnchen-Weg in Arosa ist im Winter geöffnet. Neben den Nagern sind auch dort Vögel wie der Tannenhäher unterwegs und können aus der Hand gefüttert werden (Tannenhäher lieben Haselnüsse).
Hier gibt es mehr Informationen zur Vogel-Fütterung in Pontresina und hier zum Eichhörnchenweg in Arosa.
Mondscheinbaden
Bei 35 Grad Wassertemperatur unter freiem Himmel im Mondschein baden? Das kannst du im Aquarena fun jeweils von Oktober bis April am ersten Freitag im Monat erleben.
Die noch offenen Termine im Winter 2026 sind demnach der 6. März und 3. April. Rund um den Vollmond öffnet das Bad dann von 22 bis 1 Uhr, ein Apéro ist mit dabei. Für mehr Privatsphäre kannst du bis Anfang April täglich auch ein Romantikbad oder gerade ein «Zeit zu Zweit» buchen.
Hier gibt es mehr Informationen zum Mondscheinbaden .
Eislaufen mit Aussicht
Eislaufen kann man ja auch in einer Halle oder einem offenen Eisfeld mitten in der Stadt. Aber nichts schlägt das Natureisfeld auf der Alp Raguta auf 1950 Metern über Meer in der Region Viamala. Fünf Minuten von der Bergstation der Sesselbahn Feldis-Mutta kannst du hier mit traumhaftem Panorama eislaufen.
Seit 2002 wird das Feld von 20x44 Metern vorbereitet, Schlittschuhe können vor Ort gemietet werden. Auch Curling und Eisstockschiessen sind möglich. In der Berghütte können typische Bündner Spezialitäten genossen werden. Wichtig: Prüfe erst, ob das Eisfeld offen ist..
Hier gibt es mehr Informationen.
Iglu-Übernachtung
Möglichkeiten, im Winter in einem Iglu zu übernachten, gibt es in der Schweiz einige. Egal, ob in Zermatt, Gstaad oder Davos: Bettflaschen, Decken und Felle halten dich warm und sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. Übernachtungsgäste können auch den Outdoor-Whirlpool oder die Sauna nutzen. Die Experten von Iglu-Dorf bieten in ihren Anlagen auch Bars und Restaurants an. Wie wär's mit einem Fondue und anschliessender Fackelabfahrt?
Ebenfalls übernachten kannst du auf der Engstligenalp. Falls du einfach nur ein Fondue im Eis geniessen willst, ist das hier ebenfalls möglich. Das Iglu-Restaurant bietet dir bis Anfang April ein spezielles Erlebnis.
Die Anreise erfolgt über die Luftseilbahn. Insbesondere die abendlichen Fahrten (Talfahrt bis 22 Uhr) gehören hier ebenfalls zu den Highlights.
Hier gibt es mehr Informationen zur Übernachtung und zum Fondue im Iglu auf der Engstligenalp.
Fondue-Gondel
Wir bleiben beim Fondue, wechseln aber vom Iglu in die Gondel. In der Panorama-Gondel auf den Pilatus kannst du bis im April ein Fondue geniessen. Maximal vier Personen finden Platz, natürlich geht das auch zu zweit. Und während ihr da hoch schwebt, wird dich die Aussicht auf die Zentralschweizer Bergwelt, Luzern und den Vierwaldstättersee verzaubern (Achtung: Das Angebot ist für diese Saison weitestgehend ausgebucht).
Eine abendliche Gondelfahrt mit Fondue kannst du auch in Saas-Fee erleben. Die Lichter von Saas-Fee und die Umrisse der imposanten Bergwelt sorgen hier für eine einzigartige Atmosphäre. Es gibt die Gruppen- und Familiengondeln (inklusive Spielzeug für die Kinder) für jeweils sechs Personen – und für Verliebte ist natürlich die Candle-Light-Gondel zu empfehlen.
Und gerade noch eine Fondue-Gondel: Von der Bettmeralp auf das Bettmerhorn kannst du einmal wöchentlich in einer gemütlich eingerichteten Gondel die nächtliche Region der Aletscharena geniessen.
Hier gibt es mehr Informationen zur Bettmerhorn-Gondel, zur Pilatus-Gondel und hier zur Gondel in Saas-Fee.
Fondue-Schlitten
Wir bleiben beim Fondue, gehen aber nach draussen. Auf der Fürenalp bei Engelberg kannst du dir einen Fondue-Schlitten abholen. Das Set für zwei Personen kannst du dann irgendwo unterwegs auf Thermositzkissen oder Wolldecken geniessen.
Ebenfalls draussen, aber zu Fuss statt mit Schlitten, kannst du in Gstaad dein Fondue-Erlebnis haben. Hier gibt es einen Fondue-Rucksack mit allem, was du brauchst. Sechs überdimensionale Caquelons und zwei Hütten ermöglichen dir dann an schönen Aussichtspunkten dein Fondue zuzubereiten. Natürlich kannst du dir auch deinen eigenen Lieblingsplatz auswählen, um das Fondue zuzubereiten.
Hier gibt's mehr Informationen zum Fondue-Schlitten auf der Fürenalp und hier zum Fondue-Rucksack in Gstaad.
Sonnenuntergang-Spots
Meist ist ja ein Date auch gut, wenn gar nicht viel drumherum organisiert wird. Jeder und jede kennt wohl einen schönen Ort mit wunderbarer Sicht auf den Sonnenuntergang. Und weil der im Winter ja ziemlich früh ist, musst du da auch nicht bis in alle Nacht bleiben. Nimm ein Dosenfondue oder ein Raclette-Set für unterwegs mit, Decken oder ein Fell und dann raus in die Natur.
Falls du doch noch Inspiration brauchst, hat beispielsweise «Bern Welcome» eine Übersicht mit schönen Sonnenuntergangsplätzen. Von der Ahornalp bis zum Schloss Laupen wirst auch du fündig.
Hier gibt es mehr Informationen.
Winter Love Trail
Wer aussichtsreiche Spaziergänge mag, der wird in Adelboden glücklich. Seit der Saison 2021/22 lädt hier der Winter Love Trail zwischen Sillerenbühl und Geils mit seinen mittlerweile neun Posten rund um die Liebe ein.
Seit diesem Jahr neu dabei ist der Posten «HeartSwing» bestehend aus einer grossen Schaukel mit zwei Sitzbänken. Zum Valentinstag gibt's hier auch ein Special mit romantischem Dinner (für 2026 ausgebucht).
Der Themenweg beleuchtet die verschiedenen Facetten der Liebe und lädt zum Innehalten und Staunen ein. Herzklopfen ist garantiert. Unter anderem kann man im LoveNest, auf einer Schaukel das Alpenpanorama geniessen.
Hier gibt's weitere Informationen zum Winter Love Trail.
Schlafen in der Sternwarte
Die «Million Stars Hotels» der Schweiz sind mittlerweile ziemlich bekannt. Zumindest im Sommer. Einige haben aber auch im Winter geöffnet – und zwar exklusiv für zwei Personen.
Wir picken hier die Sternwarte by Randolins in St.Moritz heraus. Auf 2000 Metern über Meer kannst du die Nacht in der 1924 gebauten Sternwarte verbringen. Diese wurde zum Hotelzimmer umgebaut. Die Panoramaluke kann allerdings nur bei gutem Wetter geöffnet werden. Bei offener Luke zu schlafen, ist im Winter nicht zu empfehlen. Aber abends hast du freien Blick auf die Engadiner Bergwelt und den Sternenhimmel.
Übrigens: Den Wellnessbereich des Hotels kannst du mitbenutzen. Das Skigebiet Corviglia liegt nur 300 Meter entfernt.
Hier gibt's mehr Informationen.
Winter-Glamping
Campieren im Winter? Das ist nicht jedermanns Sache. Aber zum Glück gibt es Glamping. Du verbringst die Nacht zwar auf einem Campingplatz, aber in einer angenehmen Hütte, einem Tiny House oder Wohnwagen. Der Camping Eggishorn in Fiesch hat beispielsweise das ganze Jahr über geöffnet – und du bist praktisch mitten im Aletschgebiet.
In Graubünden gibt es derweil von Scuol über Samedan bis Flims einige Angebote. Etwas abgelegener findest du zum Beispiel in Rueras/Sedrun – weit oben in der Surselva am jungen Rhein – auf dem Camping Viva eines von fünf liebevoll eingerichteten Tiny Homes (vier davon sind wintertauglich, du kannst auch mit dem eigenen Wohnmobil/Camper einen Platz mieten). Der Naturcampingplatz liegt praktisch an der Langlaufloipe, in der Nähe führt der Rhein vorbei und du kannst die Stille geniessen.
Hier gibt es mehr Informationen zum Camping Eggishorn und hier zum Camping Viva in Rueras.
Eine Wanderung zum Teehüsli
Hast du gewusst, dass am Uetliberg jeden Sonntag die Teehütte Fallätsche geöffnet hat? Ohne Strom und mit Wasser aus dem nahen Brunnen werden Gäste hier verwöhnt. Geführt wird der wunderbare Ort vom 1906 gegründeten Verein «Alpenklub zur steilen Wand Zürich». Das Hüttli ist ein Ort, den auch viele Stadtzürcher nicht kennen und mit dem du dein Date überraschen kannst. Alleine seid ihr dann zwar vermutlich nicht. Aber am Uetliberg gibt es ja verschiedene Wege.
Von Leimbach aus bist du in maximal 60 Minuten da (Achtung, kann bei nassem Wetter rutschig sein!). Wenn du oben vom Gratweg kommst, führt ein guter Pfad mit einigen Treppenstufen in rund fünf bis zehn Minuten zum Teehüsli.
Mit Pferdeschlitten ins einsame Tal
Wir starteten in Pontresina und hören praktisch am gleichen Ort wieder auf. Dieses Mal sind wir aber mit Pferdeschlitten unterwegs. Werner Wohlwend, der Kutscher vom wilden Tal, betreibt mit über 50 Tieren den Pferde-Omnibus (bis zu 30 Personen) ins Rosegtal. Du kannst aber auch eine private Kutsche mieten.
Die Fahrt ins autofreie Rosegtal, gut eingepackt in Felle und Wolldecken, kannst du selbst bei minus 20 Grad geniessen. Diese Temperatur kann durchaus erreicht werden. Gemäss Wohlwend macht die klirrende Kälte die Schlittenfahrt umso lohnenswerter. Während der Fahrt durch Arven- und Lärchenwälder inmitten der Schneemassen kannst du die Idylle im Tal aufsaugen.
Hier gibt es mehr Informationen.