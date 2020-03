Schweiz

Coronavirus

Coronavirus in der Schweiz: Ein Todesfall, zwei schwere Fälle – die Lage



Am Donnerstag ist in der Schweiz die erste Patientin am Coronavirus gestorben. Dies teilt das Bundesamt für Gesundheit auf seiner Informationswebsite mit. Es handelt sich bei der Verstorbenen um eine 74-jährige Frau aus dem Kanton Waadt.

Gemäss BAG sind bislang (Stand Mittwochabend) 58 Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus in der Schweiz vom Referenzlabor in Genf bestätigt worden. Bisher seien 2675 Verdachtsfälle überprüft worden.

Aus den Kantonen selbst werden 97 Fälle gemeldet. Diese Zahl unterscheidet sich von jener, die das BAG vermeldet. Dies liegt daran, dass die Zahlen aus den Kantonen zum Teil aktueller sind und weil einige dieser Fälle noch nicht vom Referenzlabor in Genf bestätigt wurden.

Allgemein: 97 Fälle

Zahlen aus den Kantonen zeigen, dass es mittlerweile 97 Patienten positiv auf das Coronavirus getestet wurden. In der Nacht auf Donnerstag ist die erste Patientin verstorben. In zwei weiteren Fällen wird der Verlauf als schwer eingestuft. Allen anderen Patienten geht es den Umständen entsprechend gut.

Kanton Tessin: 18 Fälle

Bild: KEYSTONE

Die erste Person, die in der Schweiz positiv auf das Coronavirus getestet wurde, stammte aus dem Tessin. Der 70-jährige Schweizer gilt aber als geheilt und konnte das Spital bereits letzte Woche verlassen.

Mittlerweile gibt es im Tessin 18 bestätigte Fälle. Drei davon sind im medizinischen Bereich tätig, eine davon hat sich bei der Arbeit mit dem Virus angesteckt. Nähere Angaben zu den weiteren Patienten macht der Kanton keine.

Kanton Zürich: 13 Fälle

Am Dienstag informierte der Kanton Zürich, man habe nun 13 bestätigte Fälle. Bei vier Fällen steht die Bestätigung des nationalen Referenzlabors in Genf noch aus. Einige der Fälle hängen zusammen: So hat der 3. bestätigte Fall im Kanton eine weitere Person angesteckt, der 5. bestätigte Patient im Kanton hat drei weitere Personen angesteckt.

Damit kam es im Kanton Zürich zu mehreren Übertragungen des Virus. «Es geht den meisten Betroffenen so gut, dass sie nicht hospitalisiert sein müssten, wenn sie nicht positiv getestet worden wären», so der Kanton in einer Medienmitteilung.

Bisher wurden 400 Verdachtsfälle abgeklärt. Mehrere Personen, die Kontakt zu den Infizierten hatten, stehen unter Quarantäne.

Kanton Graubünden: 9 Fälle

Im Kanton Graubünden gibt es neun bestätigte Fälle. Alle zeigen Symptome, sind aber in guter gesundheitlicher Verfassung. Insgesamt wurden 126 Personen getestet. Bei den ersten Patienten im Kanton handelt es sich um zwei Kinder einer italienischen Familie, die im Engadin zu Gast war. Auch ihnen geht es gesundheitlich gut.

Kanton Genf: 9 Fälle

Im Kanton Genf sind neun Fälle bestätigt. Weil die Krankheit sehr oft glimpflich verläuft, hat sich der Kanton entschieden, nicht mehr alle Patienten zu hospitalisieren. Deshalb befinden sich bislang nur drei Personen in Spitälern, fünf weitere werden zu Hause betreut. Eine Person konnte das Spital bereits wieder verlassen.

Kanton Basel-Stadt: 8 Fälle

Bild: KEYSTONE

Der Kanton Basel-Stadt informierte am Donnerstag, dass fünf weitere positiv getestete Patienten dazu gekommen sind. Damit gibt es auf Kantonsgebiet insgesamt acht bestätigte Fälle. In sieben Fällen konnte die Ansteckungskette nachverfolgt werden, im letzten Fall wird diese noch ermittelt.

Sieben Patienten geht es den Umständen entsprechend gut, in einem Fall nimmt die Krankheit einen eher schweren Verlauf.

Kanton Waadt: 7 Fälle

Aus dem Kanton Waadt wurde der erste Todesfall in der Schweiz gemeldet. Eine 74-jährige Frau, die an einer chronischen Krankheit litt, ist an den Folgen des Coronavirus gestorben. Der Kanton meldete bislang sieben bestätigte Fälle. Der erste Fall – ein Franzose – konnte geheilt nach Hause zurückkehren.

Kanton Aargau: 7 Fälle

Im Kanton Aargau liegen den Verantwortlichen bislang sieben bestätigte Fälle vor. 150 Kontakte sind in Quarantäne. Es geht allen Erkrankten den Umständen entsprechend gut.

Kanton Bern: 6 Fälle

Bild: KEYSTONE

Der Kanton Bern vermeldete am Mittwoch zwei weitere Fälle. Insgesamt gab es also auf Kantonsgebiet sechs Fälle. Drei aus Biel, einen in Interlaken, einen bei der Armee in Wangen an der Aare und ein Fall wurde aus dem Berner Jura bei St-Imier gemeldet.

Fünf haben sich vermutlich im Ausland angesteckt, bei einer Person besteht der Verdacht, er könnte sich in der Schweiz angesteckt haben. Weil in zwei Fällen nicht genau zurückverfolgt werden kann, wo sich die Patienten mit dem Virus infiziert haben, wurden als Sofortmassnahme einzelne Gesundheitsangestellte in Biel unter Quarantäne gestellt.

Kanton Freiburg: 4 Fälle

Im Kanton Freiburg gibt es bislang vier bestätigte Fälle. Zwei Patienten sind ein Paar, eine Person ist ein junger Mann und zum vierten Patienten gibt es keine genaueren Angaben. Der Krankheitsverlauf ist bei drei Personen unproblematisch, sie werden zu Hause betreut.

Der vierte Patient, bei dem nähere Angaben fehlen, befindet sich im Spital. Alle näheren Kontakte der Patienten wurden in Quarantäne genommen. Darunter sind auch zwei Angestellte des Spitals.

Kanton Wallis: 4 Fälle

Am Donnerstagmittag bestätigt der Kanton in einer Medienmitteilung vier Fälle auf Kantonsgebiet. Bei einem der Patienten stehe der positive Test des Referenzlabors in Genf aber noch aus. Der Gesundheitszustand der Patienten wird als gut eingestuft.

Kanton Zug: 3 Fälle

Der Kanton Zug meldete am Dienstag seinen ersten Fall. Am Donnerstag sind zwei weitere dazugekommen. Bei der ersten Person handelt es sich um einen 21-jährigen Mann, der sich bei einem privaten Anlass in der Schweiz mit dem Virus angesteckt hat.

Bei den beiden weiteren Patienten handelt es sich um eine 21-jährige Frau, die mit dem ersten Patienten in engem Kontakt stand und einem 58-jährigen Mann. Allen Personen befinden sich in einem guten gesundheitlichen Zustand, schreibt der Kanton.

Kanton Schwyz: 3 Fälle

Am Mittwoch gab der Kanton Schwyz bekannt, man habe nun drei bestätigte Fälle. Erst am Dienstagabend sei die erste Person positiv getestet worden, am Mittwoch kamen noch zwei weitere Patienten dazu. Allen Personen geht es den Umständen entsprechend gut. Zwei werden zu Hause betreut. Die Patienten sind unabhängig voneinander erkrankt.

Kanton Baselland: 3 Fälle

Im Kanton Baselland wurde zuletzt am Dienstag über die Ansteckungen informiert. Der aktuelle Stand: In drei Fällen konnte das Coronavirus nachgewiesen werden. Über den Zustand der Patienten gibt es keine Informationen.

Kanton St. Gallen: 1 Fall

Am Mittwochmorgen meldete auch der Kanton St. Gallen den ersten bestätigten Fall. Die Patientin zeige zwar Symptome eines leichten Schnupfens, ansonsten gehe es ihr aber gut. Die Frau hat sich vermutlich in Mailand angesteckt.

20 Fälle sind laut der Kantonswebsite noch in Abklärung, in 151 Fällen ergab ein Test ein negatives Ergebnis.

Kanton Luzern: 1 Fall

Im Kanton Luzern wurde am Mittwoch eine Schülerin positiv auf das Coronavirus getestet. Dabei handelt es sich um den ersten Fall im Kanton. Die Schulklasse und Lehrpersonen der Schülerin wurden vorsorglich unter Quarantäne gestellt.

Kanton Neuchâtel: 1 Fall

Der Kanton Neuchâtel bestätigte am Dienstag in einer Medienmitteilung den ersten Fall auf Kantonsgebiet. In einer weiteren Mitteilung schreibt der Kanton, es gebe nur eine geringe Fallzahl in Neuchâtel. Um wie viele es sich aber tatsächlich handelt, wird nicht kommuniziert.

Weitere Kantone:

Nicht betroffen sind bislang die Kantone Jura, Uri, Thurgau, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Solothurn, Schaffhausen, Appenzell Inner- und Ausserrhoden.

Im Kanton Obwalden sind bislang 22 Personen auf das Coronavirus getestet worden, alle Test fielen negativ aus. Eine Person befindet sich in Quarantäne. Im Kanton Jura wurden mehrere Verdachtsfälle gemeldet, bislang hat sich keiner bestätigt.



(leo)

