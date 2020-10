Grippe: Warum sich Risikopersonen nicht impfen wollen – es aber tun sollten

Die Grippeimpfung

Eine Grippeimpfung schützt nur vor der echten Grippe und weder vor einer Erkältung noch vor Covid, sagt Florian Banderet. Er leitet die Influenzaprävention am Unispital Basel. Um sich vor dem neuen Coronavirus zu schützen, seien weiterhin die Hygienemassnahmen wichtig.



Am 6. November 2020 kann man sich auch spontan in Arztpraxen oder Apotheken impfen lassen. Risikopatientinnen wird empfohlen, für die Impfung eine Ärztin, einen Arzt aufzusuchen. Die Kosten betragen etwa 30 Franken, können aber variieren. Wer am Impftermin krank ist und Fieber hat, rät Florian Banderet, die Impfung zu verschieben.