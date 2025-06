Reisen wie vor 30'000 Jahren: Mit Steinzeiteinbaum übers Meer

Die Menschen der Altsteinzeit hätten mit der rudimentären Technologie, die ihnen damals zur Verfügung stand, Aussergewöhnliches geleistet, so das Team. Eine Rückfahrt sei allerdings wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Eine solche Reise sei nur mit Karte und Kenntnis der Strömungsmuster des Kuroshio möglich, sind die Forschenden überzeugt. Beides sei wahrscheinlich erst viel später in der Geschichte vorhanden gewesen. (sda/dpa)

Rund 45 Stunden nach dem Start kam die «Sugime» nach einer 225 Kilometer langen Reise an der Insel Yonaguni an, die zu den Ryukyu-Inseln gehört. «Wir wissen jetzt, dass diese Kanus schnell und haltbar genug sind, um die Überfahrt zu schaffen, aber das ist nur die Hälfte der Geschichte», sagte Kaifu: «Die Pioniere und Pionierinnen müssen allesamt erfahrene Paddler gewesen sein, die über effektive Strategien verfügten und einen starken Willen hatten, das Unbekannte zu erkunden.»

Das 7,5 Meter lange und 241 Kilogramm schwere Boot bekam den Spitznamen «Sugime». Im Juli 2019 stachen fünf erfahrene Paddler – vier Männer und eine Frau – damit in See, ohne Technologie wie GPS oder Kompass. In einer Art Tagebuch berichtet die Crew unter anderem von erschöpfungsbedingten Navigationsfehlern, Wasser im Boot, Schmerzen und dem Kampf gegen Müdigkeit und Hitze.

Frauen sind in Politik und Chefetagen auch im Jahr 2025 noch deutlich untervertreten. Das soll sich ändern – am 14. Juni rufen unzählige Gruppierungen zum Frauenstreik auf. Bis es so weit ist, bist du dran: Schätze die Frauenanteile in den bekanntesten Schweizer Firmen, den helvetischen Räten und Verbänden.

Seit 1981 steht die Gleichstellung der Geschlechter in der Bundesverfassung der Schweiz. Seither hat sich zwar einiges bewegt – doch wenn man genauer hinschaut, zeigt sich: Frauen sind in vielen Bereichen noch weit von der angestrebten Parität entfernt. In politischen Ämtern, wirtschaftlichen Spitzenpositionen oder bei den mächtigsten Verbänden des Landes dominieren nach wie vor die Männer.