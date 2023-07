Video: watson/twitter/@DrMi79

Explodierende Gasflaschen sorgen für Schreckmoment am Züri Fäscht

Am Züri Fäscht ist am Sonntagmittag ein Essstand in Brand geraten. Bilder in den sozialen Medien zeigen, wie der Rakija-Stand in der Nähe des Kongresshauses zunächst in Flammen steht, ehe plötzlich ein lauter Knall zu hören ist. Wie Augenzeugen gegenüber dem «Blick» berichten, soll dieser von Gasflaschen ausgegangen sein, welche explodiert sind.

Wie der «Blick» schreibt, sollen beim Vorfall sowohl die Mitarbeitenden des Stands als auch die Passanten Glück gehabt haben – Berichte über Verletzte gibt es keine. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Wie es zum Brand kam, ist derzeit unklar. (dab)