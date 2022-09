Zürich will Ausstieg aus der Prostitution erleichtern

Frauen, die aus der Prostitution aussteigen wollen, stehen oft vor grossen Hürden und sind auf Hilfe angewiesen. Darum unterstützt die Zürcher kantonale Sicherheitsdirektion nun drei Hilfsorganisationen mit jeweils 50'000 Franken, damit diese Programme entwickeln und erproben, wie die Sicherheitsdirektion am Freitag mitteilte.

Eine Prostituierte wartet in Lausanne auf Kundschaft. Bild: KEYSTONE

Der Verein Anora will in Winterthur ein Netzwerk aufbauen, das ausstiegswillige Personen individuell unterstützt. Der Verein Heartwings mit Standort in Zürich setzt auf Hilfe zur Selbsthilfe mit Schulung, Sprachförderung und Arbeitsmöglichkeiten. Isla Victoria strebt eine Kooperation mit geeigneten Arbeitgebenden an und will die Betroffenen bei Bewerbungen unterstützen.

Die Förderung von Ausstiegshilfen aus der Prostitution wurde von mehreren Kantonsrätinnen und Kantonsräten angeregt. Diese hatten sich Anfang des Jahres beim Kantonalen Sozialamt für das Anliegen eingesetzt, wie es in der Mitteilung heisst.

(yam/sda)