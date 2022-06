Wie ein Winterthurer Wirt und «Reichsbürger» während Corona komplett abdriftete

Sie nehmen das Recht in die eigene Hand – Reichsbürger auch in der Schweiz aktiv

Sie nehmen das Recht in die eigene Hand – Reichsbürger auch in der Schweiz aktiv

Der Österreicher hatte sein Café mehrfach illegal geöffnet und Leute bewirtet. Seine «Protest-Öffnungen» machte er jeweils auf Facebook publik. Als die Polizei das Lokal dichtmachte und ein Siegel an der Eingangstür anbrachte, schnitt er dieses kurzerhand mit einem Schlüssel durch. Dabei liess er sich von einem bekannten Massnahmenkritiker filmen. Das Video ist heute noch auf Youtube.

Sein Anwalt forderte einen Freispruch und führte aus, dass «Günter» den ersten Lockdown durchaus noch mitgetragen habe. Weil er vom Staat für sein im September 2019 gegründetes Café aber nur 68 Franken und 20 Rappen Nothilfe erhalten habe, habe er sich in seiner Existenz bedroht gesehen.

Wie driftete «Günther» in der Pandemie ab?

Was ist ein «Reichsbürger»?

Das Urteil mochte sich der Wirt nicht anhören. Er hatte das Gebäude schon einige Zeit zuvor verlassen, weil er das Gericht «nicht anerkennt». Bei der Befragung hatte er der Richterin den Rücken zugedreht, dann ging er eine Zigarette rauchen. Nach einer kurzen Pause kehrte er zwar in den Saal zurück, verliess diesen aber rasch wieder und tauchte nicht mehr auf.

Ein Wirt aus der Region Winterthur öffnete während der Corona-Pandemie mehrfach illegal sein Café. Er schnitt sogar das Siegel durch, mit dem die Polizei sein Lokal zugesperrt hatte. Das Bezirksgericht Winterthur hat ihn am Dienstag nun verurteilt.

Bei rechtsextremen Reichbürgern in Deutschland beschlagnahmte Waffen. archivBild: EPA/DPA

