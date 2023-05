Die Fassade des Volkshauses. Bild: KEYSTONE

Querdenker-Kongress in Zürich: Redner wird ausgeladen – Linke drohen mit Massnahmen

Ende Mai soll im Volkshaus, dem einstigen Lokal der Zürcher Arbeiterklasse, ein Kongress von Verschwörungstheoretikerinnen und Esoterikern stattfinden. Die Linken drohen mit Gegenmassnahmen.

Am 27. und am 28. Mai veranstalten Verschwörungstheoretiker und Esoterikerinnen einen Kongress im Volkshaus in Zürich. Titel: «Vision des Guten und das Manifest der neuen Erde».

Wer mit dabei sein möchte, zahlt für das günstigste Ticket schlappe 189 Franken, für ein «Gönnerticket» 777 Franken. Dafür sitzt man dann in der ersten Reihe, bekommt ein kleines Geschenk und darf einen Apéro mit den Referenten und Referentinnen geniessen.

Als Referenten geladen sind Grössen der Szene wie Daniele Ganser oder Christa von Dreien. Ganser ist bekannt dafür, die russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine anzuzweifeln. Von Dreien wird von ihren Anhängern als Medium verehrt und vertritt unter anderem die Theorie, dass intelligente Dinosaurier in unterirdischen Höhlensystemen leben.

Das Programm

Während zwei Tagen wollen sich die Teilnehmenden über das «Manifest der neuen Erde» unterhalten – eine «durch Dutzende Mensch erschaffene Vision einer nahen Zukunft» oder «eine erste Grundlage, um unsere Welt von morgen zu schaffen», wie es online heisst. Esoterische Lehren hätten den Rang von Dogmen.

In der Welt von morgen wären Parteien verboten und die Weisenräte besässen weitgehende Vollmachten – die Demokratie würde abgeschafft. Daniele Ganser und Christina von Dreien haben das Manifest beide unterschrieben. In der Welt von morgen würden sie zu den Weisenräten gehören, wie es auf der Homepage der Vision heisst.

Die Gegenreaktionen

Linke Kreise sind empört über den Kongress. Sogar eine Online-Petition namens «Reclaim Volkshaus» wurde aufgesetzt. Bisher haben über 3000 Menschen die Petitition unterschrieben.

Sie fordern: «die sofortige Auflösung des Mietvertrags für den rechten Verschwörungskongress ‹Vision des Guten – Manifest der neuen Erde› am 27./28. Mai 2023» und: «eine grundsätzliche Revision der Vermietungskriterien.»

Falls diese Forderungen nicht berücksichtigt würden, sähen sie sich «gezwungen, eine Gegenmobilisierung vorzubereiten».

Das Volkshaus und die Querdenkenden

Das Volkshaus ist bisher nicht auf die Forderungen der Aktivistinnen und Aktivisten eingegangen. In einer ersten Stellungnahme des Volkshaus-Stiftungsrates im April hiess es: «Wir teilen die Inhalte der Veranstaltung in keiner Weise und lehnen Verschwörungstheorien aller Art dezidiert ab.» Jedoch wird die Meinungsfreiheit in diesem Fall höher gewichtet und daher am Anlass festgehalten.

Es ist nicht das erste Mal, dass im Volkshaus in Zürich Veranstaltungen der Verschwörungszenen durchgeführt werden. Die Leitung wollte bisher jedoch nicht einschreiten.

Doch nun hat der Präsident des Volkshauses, Kaspar Bütikofer, im vorliegenden Fall beim israelischen Gemeindebund abgeklärt, ob es noch zulässig sei, Ganser auftreten zu lassen, schreibt der «Tagesanzeiger». Der israelitische Gemeindebund gab grünes Licht: Man habe bisher keine antisemitischen Vorfälle bei Ganser registriert. Eine Einschätzung, die nicht alle jüdischen Gemeinden teilten.

Ricardo Leppe wird ausgeladen

Während Ganser also auftreten darf, wurde Ricardo Leppe ausgeladen.

Das Volkshaus ist damit zumindest teilweise auf die Forderungen der Petition eingegangen. Bütikofer teilt der «NZZ» mit: «Wir haben mit dem Veranstalter vereinbart, Ricardo Leppe als Redner auszuladen.» Zu diesem Entscheid sei die Betriebskommission gekommen, nachdem ein Austausch mit Relinfo und Infosekta stattgefunden habe. Beides sind Fachstellen für religiöse und weltanschauliche Bewegungen.

Bei Leppe handelt es sich um einen selbsternannten Bildungsexperten und Zauberkünstler aus Österreich. Er unterstütze fragwürdige Schulprojekte.

Religionsexperte Georg Schmid, Leiter von Relinfo, befürwortet es, dass Leppe ausgeladen wurde: «Er passt nicht zum Leitbild des Volkshauses, da er die Anastasia-Buchreihe empfiehlt. Kritiker werfen der Anastasia-Bewegung vor, sie sei rassistisch, antisemitisch und propagiere problematische Heilmethoden.»

Laut Schmid wäre Leppe die problematischste Person am Anlass gewesen. Beim Rest handle es sich um Personen, die zum Teil immer wieder im Volkshaus aufträten, schreibt die «NZZ».

Leppe und die Anastasia-Bewegung

Die Anastasia-Bewegung hat ihren Ursprung in Russland und verfolgt völkische Siedlungsprojekte. Unter anderem in Österreich wird sie vom Verfassungsschutz beobachtet. In den deutschen Bundesländern warnt man vor der Bewegung.

Dazu kommt, dass Leppe auch Anhänger der «Neuen Germanischen Medizin» sei, wie Schmid sagt. Diese Lehre lehnt die Schulmedizin ab, da sie eine Erfindung der Juden sein. In der Vergangenheit hat diese Einstellung bereits zu Todesfällen geführt.

Eine Sprecherin von Leppe teilte auf Anfrage der «NZZ» mit, dass die Vorwürfe gegen Leppe immer dieselben seien. Um sie zu entkräften, verweist sie auf ein Video, welches Leppe vor einem Jahr aufgezeichnet hatte. Darin thematisiert er den Antisemithismus der Anastasia-Bewegung aber nicht explizit, sondern sagt nur, er finde nicht alles in der Bewegung gut.

Stiftung «Seelenzucker»

Der Erlös des Events soll an die Stiftung Seelenzucker des Berner Handauflegers Patric Pedrazzoli gespendet werden. Auf eine Anfrage der «WOZ» reagiert er nicht.

Die Stiftung gibt jedoch vor, eine Reihe von NGOs und Kinderhilsprojekte zu unterstützen. So zum Beispiel das NGO Wasser für Wasser (WfW). Als die «WOZ» die Stiftung kontaktierte, veranlasst diese die sofortige Löschung des Eintrages auf der Seite von Seelenzucker. Man sei entsetzt, dort als Partnerin aufgeführt worden zu sein, teilte WfW der «WOZ» mit. Der vor ein paar Jahren gespendete Betrag über 2000 Franken werde der Fachstelle Infosekta überwiesen.