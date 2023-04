Die Aktivisten besetzten ein Waldstück in Rümlang, nahe der Deponie Chalberhau. Bild: keystone

Aktivisten protestieren in Rümlanger Wald gegen geplante Rodungen

Knapp zwei Dutzend Umweltaktivisten haben am Samstag im Wald von Rümlang ZH gegen geplante Rodungen protestiert. Sie warnten davor, 6000 Bäume zu opfern, um eine lokale Bauschutthalde erweitern zu können.

Die Aktivisten errichteten am Samstagmorgen ein Camp. Die Polizei nahm daraufhin Personenkontrollen vor, liess die Protestierenden aber vorerst gewähren, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Die Kontrollen verliefen ruhig. Später zog sich die Polizei zurück.

Die Aktivisten kündigten an, mehrere Tage vor Ort bleiben zu wollen. Voraussetzung sei, dass die Gemeinde und die Waldbesitzer keine Wegweisungen verlangten, hiess es.

Die Polizei nahm Personenkontrollen vor, liess die Protestierenden aber vorerst gewähren. Bild: keystone

Die Pläne für die Erweiterung der Deponie in Rümlang sind seit längerem bekannt. Der Kanton Zürich will ein Waldstück von gut zehn Hektaren roden, um eine Halde für Bauschutt zu erweitern. Definitiv entschieden ist noch nichts.