Die Stadt Zürich wird bis im November 2023 das Projekt «Autoarme Langstrasse» umsetzen, wie das Tiefbauamt am Montag mitteilte. Tagsüber sollen nur noch Velofahrende, Busse und Taxis die Langstrasse in beide Richtungen befahren dürfen. Zwischen Brauerstrasse und Dienerstrasse soll ein Fahrverbot für Autos gelten. (aeg/sda)

Weniger Autos, mehr Platz für Velos: Mit einer neuen Verkehrsführung und weiteren Massnahmen will die Stadt Zürich die Langstrasse vom Durchgangsverkehr entlasten. Auf einem kurzen Abschnitt soll tagsüber Fahrverbot für Autos gelten.

Wie dir Fitness-Freaks Workouts beschreiben – und wie sie in der Realität aussehen

Das dreckige Geschäft mit der Kohle: So mischen Schweizer Händler und Banken mit

«Radikaler Protest will und muss immer anecken»: Warum die Kleber gar nicht so extrem sind

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Unfall an der Langstrasse in Zürich

So geht es mit Brian nun weiter

Ruiz sagt ab, will Bruderer? Das Sommaruga-Nachfolge-Karussell dreht

«174 Jahre hatten wir in diesem Bundesrat eine Männermehrheit»

SP-Reibereien: Jositsch erhält Rückendeckung – Meyer will, dass er verzichtet

Warum dieser deutsche Soldat in ukrainischer Kriegsgefangenschaft steckt

Keller-Sutter rechnet mit anhaltend hohem Migrationsdruck

Der Migrationsdruck auf die Schweiz wird laut Justizministerin Karin Keller-Sutter in den kommenden Jahren nicht abnehmen - im Gegenteil. Solange es nicht gelinge, die Lebensbedingungen in den Herkunftsländern zu verbessern, halte die Migration an.