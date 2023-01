Hunderte Leute demonstrieren in Zürich gegen das WEF

Rund 400 Leute haben am Dienstag in Zürich an der «Smash WEF»-Demonstration teilgenommen, der Protestdemonstration gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF). Viele Teilnehmende waren vermummt, die Stimmung war aggressiv. Die Demo war nicht bewilligt.

Schoigu kündigt Umbau der Armee an ++ Noch viele Vermisste in Dnipro nach Angriff

Gymilehrer nahm an Strassenblockade teil: Verurteilt und fast gefeuert

Roman S. blockierte 2021 eine Zürcher Strasse zusammen mit Extinction Rebellion. Er wurde wie andere wegen Nötigung angeklagt. Protokoll einer Gerichtsverhandlung zur Klimakrise.

«Sind sie vorbestraft?», fragt der Richter am Bezirksgericht Zürich. Nein, sagt Roman S. 45 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, mit der Familie lebend, hat Philosophie studiert in Zürich und an der Sorbonne in Paris, besitzt ein Einfamilienhaus.