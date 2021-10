Polizei will dritte Strassenblockade verhindern – Klima-Rebellen sitzen am HB fest

Die Zürcher Stadtpolizei will verhindern, dass die Aktivistinnen und Aktivisten von «Extinction Rebellion» zum dritten Mal Strassen in der Innenstadt blockieren. Polizisten haben die Umweltschützer am Mittwochmittag daran gehindert, den Zürcher HB zu verlassen.

Die Klimaaktivisten veröffentlichten ein Video, auf dem der Polizeieinsatz zu sehen ist. Die Stadtpolizei bestätigte auf Anfrage, dass die Aktivisten am Verlassen der Bahnhofshalle gehindert werden. Die Aktion verläuft bisher friedlich.

Die Aktivsten sitzen auf dem Bahnhofsboden und singen. Vor sich haben sie ein grosses Transparent ausgerollt, auf dem «Jetzt handeln» steht.

Am Montag und Dienstag hatten die Aktivistinnen und Aktivisten jeweils mehrere Brücken und Strassen in der Innenstadt blockiert. (sda)