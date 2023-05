Endlich, die Titanwurz in Zürich blüht und versprüht ihren Aasgeruch

In den nächsten Tagen findet im botanischen Garten in Zürich ein grösseres Spektakel statt: Die Titanwurz blüht. Wie weit die Blume bereits fortgeschritten ist und was es über die Stink-Blume sonst noch zu wissen gibt, erfährst du hier.

Mehr «Schweiz»

Lange mussten Botanik-Enthusiasten und Blumen-Liebhaber warten, nun stinkt es am Mittwoch im Botanischen Garten in Zürich endlich nach alten Socken. Ursprung des Aasgeruches ist die Titanwurz, die grösste Blume der Welt. Genau konnte die Vollblüte nicht vorhergesagt werden, letzte Woche hiess es noch: «Wir sind gespannt, ob es Samstag, Sonntag oder Montag wird», so der Botanische Garten am Donnerstag auf Facebook. Jedoch wurde es doch Mittwoch.

Stand der Titanwurz in Zürich 2023: 1 / 13 Die Titanwurz in Zürich 2023 quelle: twitter.com/nybg

Die Blume streckt sich mittlerweile auf 147 Zentimeter, während sie am Montag noch 97 Zentimeter gemessen hatte, wie auf der Website des Botanischen Gartens zu lesen ist. Nun, da die Blume – deren lateinischer Name etwa mit «missgestalteter Titanenpenis» übersetzt werden kann – ihre Blütenpracht entfaltet, verströmt sie Aasgeruch. Die Vollblüte soll zwischen 24 und 48 Stunden dauern, im Botanischen Garten bleiben die Tore der Schauhäuser deshalb bis um 21 Uhr offen.

Dass die bestialisch stinkende Pflanze vor vier Jahren überhaupt blühte, war ein kleines Wunder. Zehn Jahre zuvor war die Pflanze nämlich von einer Schulklasse fast zerstört worden, wie der Botanische Garten 2019 auf seinem Facebook-Profil mitteilte. Trotzdem war es dem Gärtner damals gelungen, zum ersten Mal überhaupt am Botanischen Garten Zürich einen Blütenstand heranzuziehen. Diese Woche blüht die Pflanze nun zum zweiten Mal. (leo/sda)