Rauszeit

11 grandiose Bilder der Schweiz – sag uns, welches das beste ist

Das Wetter lässt in den letzten Wochen sehr zu wünschen übrig. Und die Aussichten sind auch nicht rosig. Bis der Sommer in der Schweiz beginnt, dauert es noch ein Weilchen. Um die Vorfreude zu schüren, wollen wir von dir wissen: Welches sommerliche Bild gefällt dir am besten?

Mehr «Schweiz»

Petrus hat noch kein Gehört für schönes Wetter und bisschen Sommer-Feeling. Im Gegenteil: Die letzten Tage waren fast durchgehend kalt und nass. Die Lust auf Sommer wächst in allen von uns.

Wir müssen uns also noch bisschen gedulden mit dem Sommer. Um die Vorfreude zu schüren, haben wir vom bekannten Schweizer Instagram-Account visitswitzerland hier elf Bilder aus der Schweiz zusammengestellt. Die simple Frage dazu: Welche Aufnahme gefällt dir am besten? Oder etwas zugespitzter ausgedrückt: Welches ist das beste Bild der Schweiz auf einem der beliebtesten Instagram-Accounts für Schweiz-Fans?

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Bewerte jedes Bild mit dem Slider und vergleiche am Ende in der Tabelle, ob du gleich denkst wie die Mehrheit der watson-User. Das Siegerbild posten wir in einigen Tagen auf unseren Social-Media-Kanälen:

Wähle hier das schönste Bild der Schweiz

Diese Wanderrouten sind seit 2023 neu im Wanderland: 1 Rauszeit Du suchst ein neues Wander-Highlight? Diese Routen gehören neu zum Wanderland von Reto Fehr

Wer wandert, kennt das auf jeden Fall: 1 Rauszeit 9 Wander-Probleme, die du nach diesem Artikel nicht mehr hast von Reto Fehr

Das Spektakel läuft im Moment: 8 Rauszeit So faszinierend dieser Alpenbewohner auch ist – diese Regeln sind überlebenswichtig von Reto Fehr

Der Zwischenstand

Ergebnisse

Du hast schönere Sommerbilder der Schweiz? Dann ab damit in die Kommentare!

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner « Tour dur d'Schwiiz » radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch « Tour dur d'Schwiiz ». Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.