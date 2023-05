bild: watson

Von Penisstacheln, Kloaken und Paarungsgräben: Erkenne das Tier an seinem Liebesakt



Der menschliche Liebesakt und das ganze Brimborium drumherum ist ja den meisten hinlänglich bekannt. Was ist aber mit unseren Freunden, den Tieren? Was liefern die wohl an origineller Performance ab? Und wie finden sie überhaupt zueinander? Die tindern nämlich nicht, die machen extrem viel spektakulärere Sachen, als ein bisschen nach links oder rechts zu wischen.

Aber sieh selbst ...

10 Fragen Erkenne das Tier an seinem Liebesakt!