Schweiz

Zürich

Nach Protest: Greenpeace fordert Freilassung von 64 Klima-Aktivisten



Bild: KEYSTONE

Nach Protest in Zürich: Greenpeace fordert Freilassung von 64 Klima-Aktivisten

In Zürich und Basel haben Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen am Montagmorgen die Zugänge zu Schweizer Banken blockiert. In Zürich versammelten sich um 7 Uhr morgens rund 100 Personen vor der Credit Suisse am Paradeplatz. Bei einer Räumung wurden Insgesamt wurden laut Stadtpolizei 64 Personen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren festgenommen und auf die Polizeiwache gebracht.

In einer Medienmitteilung schreibt Greenpeace nun, die Aktivistinnen und Aktivisten sässen noch immer in Haft und kämen frühestens morgen frei. Die Stadtpolizei Zürich sagte gegenüber watson.ch, der Fall läge bei der Staatsanwaltschaft und könne weder dementiert noch bestätigt werden.

Greenpeace Schweiz findet das «inakzeptabel»

In der Medienmitteilung heisst es weiter, Greenpeace Schweiz findet die Inhaftierung der Aktivistinnen und Aktivisten «inakzeptabel». Die Organisation fordert die sofortige Freilassung.

Laut einer Medienmitteilung der Polizei am Montagvormittag, seien Protest und auch Räumung friedlich verlaufen. «Das weitere Vorgehen wird durch die Krawallgruppe der Staatsanwaltschaft Zürich entschieden», heisst es darin. In einer weiteren Mitteilung wird bestätigt: Die Festgenommenen, 30 Frauen und 34 Männer, im Alter von 15 – 65 Jahren, würden der Staatsanwaltschaft Zürich und in zwei Fällen der Jugendanwaltschaft zugeführt.

(tam)

Abonniere unseren Newsletter