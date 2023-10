Teredduet Cizgisi (r.) nimmt den Award für «Hesitation Wound» entgegen. Bild: keystone

«Hesitation Wound» gewinnt Goldenes Auge am Zurich Film Festival

Der türkische Regisseur Selman Nacar ist am Zurich Film Festival für seinen Spielfilm «Hesitation Wound» mit einem Goldenen Auge ausgezeichnet worden. In den weiteren Hauptkategorien gewannen «Hollywoodgate» von Ibrahim Nash’at und «In The Rearview» von Maciek Hamela.

«Wir sind überzeugt, dass diese Filme eine grosse internationale Karriere vor sich haben», sagte Christian Jungen, künstlerischer Leiter des 19. Zurich Film Festivals (ZFF) gemäss einer Mitteilung vom Samstag.

Der Spielfilm «Hesitation Wound» hat laut der Jury Kritik an der türkischen religiösen Gesellschaft «gut ausgedrückt und mit Humor vorgetragen». Im Film geht es um eine Anwältin in der Türkei, die sich mit verschiedenen moralischen Dilemmas konfrontiert sieht.

Namens des Regisserus Maciek Hamela nimmt Kseniia Marchenko den Preis für «In The Rearview» entgegen. Bild: keystone

Der Dokumentarfilm «Hollywoodgate» überzeugte in der Kategorie Fokus (Filme aus Schweiz, Deutschland und Österreich), und der Dokumentarfilm «In The Rearview» holte den Preis in der Kategorie Dokumentarfilm.

Die drei Hauptpreise waren mit je 25'000 Franken dotiert.

Die Preisträger im Überblick

Am Zurich Film Festival wurden folgende Awards verliehen:

SPIELFILM: Hesitation Wound von Selman Nacar

Hesitation Wound von Selman Nacar FOKUS (Filme aus Schweiz, Deutschland und Österreich): Hollywoodgate von Ibrahim Nash’at

Hollywoodgate von Ibrahim Nash’at DOKUMENTARFILM: In The Rearview von Maciek Hamela

In The Rearview von Maciek Hamela PUBLIKUMSPREIS: Queendom von Agniia Galdanova

Queendom von Agniia Galdanova KRITIKERPREIS: Las Toreras von Jackie Brutsche

Las Toreras von Jackie Brutsche FILMPREIS DER ZÜRCHER KIRCHEN: Las Toreras von Jackie Brutsche

Las Toreras von Jackie Brutsche PREIS DER KINDERJURY: Dancing Queen von Aurora Gossé

Dancing Queen von Aurora Gossé BESTE INTERNATIONALE FILMMUSIK: Elliot Murphy

Weitere Auszeichnungen für herausragende Leistungen am diesjährigen Festival:

• Schauspielerin Jessica Chastain (Golden Icon Award)

• Schauspielerin Diane Kruger (Golden Eye Award)

• Schauspieler Mads Mikkelsen (Golden Eye Award)

• Regisseur Todd Haynes (A Tribute to... Award)

• Komponist Volker Bertelmann (Career Achievement Award) • Produzent Michel Merkt (Career Achievement Award)

• Studiogründer Fred Kogel (Game Changer Award) (sda)