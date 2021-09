Ein Feuerwehrmann läuft durch den dichten Rauch in der Langstrasse in Zürich. Bild: keystone

Dichter Rauch und giftige Brandgase in der Zürcher Langstrasse

In einem Geschäftshaus an der Zürcher Langstrasse ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, das starken Rauch und giftige Brandgase verbreitete. Erst am späten Abend war der Brand unter Kontrolle, und der Alarm wurde aufgehoben.

Die Aufräumarbeiten seien noch im Gang, teilte Schutz & Rettung Zürich am späten Abend im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Brand war nach Angaben von Schutz & Rettung Zürich gegen 16.00 Uhr im dritten Untergeschoss des Gebäudes in der Nähe des Helvetiaplatzes ausgebrochen. Betroffen war auch eine Tiefgarage.

Das Gebiet ist weiträumig abgesperrt. bild: watson

Gegen 19.30 Uhr wurde schliesslich der Brandherd in Lagerräumen gefunden, wie Urs Eberle, Sprecher von Schutz & Rettung, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Das Gebäude sei evakuiert worden. Im Umkreis von mehreren Hundert Metern wurde die Bevölkerung zudem aufgefordert, die Fenster zu schliessen. Heimkehrenden verwehrte die Polizei den Zutritt zu ihren Wohnungen. Der Verkehr an der Unglücksstelle war stark beeinträchtigt.

Kein Durchkommen in Richtung Zürcher Langstrasse. bild: watson

Für die jene, die wegen der giftigen Brandgase vorübergehend nicht in ihre Wohnungen zurück durften, richtete die Stadtpolizei auf dem Helvetiaplatz einen Sammelpunkt ein. Nach der Aufhebung des Alarms konnten die Menschen am späten Abend heimkehren, wie Eberle sagte. (sda)