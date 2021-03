Zu hässlich: Stadt Zürich darf Asyl-Wohnsiedlung nicht bauen

HBO plant gleich drei neue «Game of Thrones»-Serien

Der Fernsehsender HBO soll gleich drei neue «Game of Thrones»-Serienableger in Auftrag gegeben haben. Dies berichtet The Hollywood Reporter und bezieht sich dabei auf ungenannte Quellen. Alle drei Serien werden zeitlich vor der Originalserie spielen, teilweise bis zu 1000 Jahre. Zu allen drei Projekten gibt es bereits Infos über den Inhalt.

Die erste Serie trägt den Arbeitstitel «9 Voyages» und dreht sich um die Figur Lord Corlys Velaryon, auch bekannt als die Seeschlange. Corlys lebte rund …