Tarifverbund Passepartout führt in der Zentralschweiz Teilzeitabo ein

Im Zentralschweizer Tarifverbund Passepartout gibt es neu ein Abo für freie Fahrt an hundert Tagen im Jahr. Es richtet sich an Personen, welche zwei bis drei Mal pro Woche in den Kantonen Luzern, Obwalden und Nidwalden mit Bus oder Bahn unterwegs sind.

In der Zentralschweiz kann man neu ein Teilzeitabo kaufen. Bild: KEYSTONE

Das neue Angebot mit dem Namen Flexiabo sei ab dem heutigen Dienstag verfügbar, teilte der Tarifverbund Passepartout mit. Es richte sich an Gelegenheitsreisende oder an Personen, welche Teilzeit oder auch im Home Office arbeiten würden.

Das neue Abonnement hat hundert Gültigkeitstage. Diese können je nach Bedarf genutzt werden. Die Reisetage liessen sich jeweils bis vor dem Einstieg im Swisspasskonto aktivieren, teilte Passepartout mit.

Das neue Abomodell sei von zwei Westschweizer Tarifverbünden im Rahmen von nationalen Markttests erfolgreich getestet worden, hiess es in der Mitteilung weiter. Zudem weite Passepartout das Angebot an Sparbilletten auf weitere Linien aus. (saw/sda)