Heute ist Weltfrauentag – das läuft in der Schweiz

1 / 16

14 Bilder vom Frauenstreik am 14. Juni 1991

Am Schweizer Frauenstreik vom 14. Juni 1991 beteiligen sich Hunderttausende von Frauen landesweit an Streik- und Protestaktionen. Im Bild: Eine Gruppe von Frauen auf dem Helvetiaplatz in Zürich.

quelle: keystone / walter bieri